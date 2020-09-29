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Скоро Украина вернется к прежней жизни: вирусолог дала новый прогноз

Вторник 29 сентября 2020 08:02
Скоро Украина вернется к прежней жизни: вирусолог дала новый прогноз
Маска (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анна Киселева

Вирусолог считает, что мир вернется к нормальной жизни уже весной

Вирусолог рассказала, когда закончится пандемия коронавируса и мир вернется к жизни без масок. По мнению специалиста, постепенная отмена всех карантинных ограничений в мире произойдет уже следующей весной. По словам вирусолога, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, к которым уже привыкли люди, приносят позитивные плоды.

Врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире Апостроф Live рассказала, что коронавирус станет обычным респираторным возбудителем, которых насчитывается около 200 единиц.

"Все уже привыкли носить маски и соблюдать дистанцию - и это очень хорошо. Мы с этим справимся. Еще пройдет зима, и дальше весь мир будет возвращаться к нормальной жизни. Этот возбудитель станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть. Но надо еще дойти до этого", - говорит Мироненко.

Также вирусолог рассказала, как человечество сможет победить коронавирус, если появления вакцины не произойдет. По ее мнению, если переболеет 80% населения планеты, потребности в ней не будет для нормализации жизни на планете.

"Но я не знаю, целесообразно ли это сейчас, пытаться заболеть, если ты не уверен, как ты выйдешь из этой болезни. Особенно это касается пожилых людей, людей с хроническими болезнями. Детям не страшно, потому что они обычно легко и бессимптомно переносят болезнь и формируют нам иммунную прослойку. Это хорошо", - пояснила Алла Мироненко.

Стоит отметить, что ранее ученые назвали причину тяжелого перенесения коронавируса, который не связан с хроническими болезнями или возрастом. Эта причина наблюдается у 14% пациентов.

Также ранее мы сообщали, что врач назвала новые симптомы COVID-19 у украинцев.

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