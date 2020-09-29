Скоро Україна повернеться до колишнього життя: вірусолог дала новий прогноз

Маска (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вірусолог вважає, що світ повернеться до нормального життя вже навесні

Вірусолог розповіла, коли закінчиться пандемія коронавіруса і світ повернеться до життя без масок. На думку фахівця, поступове скасування всіх карантинних обмежень у світі відбудеться вже наступної весни. За словами вірусолога, носіння масок і дотримання соціальної дистанції, до яких уже звикли люди, приносять позитивні плоди.

Лікар-вірусолог Алла Мироненко в ефірі Апостроф Live розповіла, що коронавірус стане звичайним респіраторним збудником, яких налічується близько 200 одиниць.

"Всі вже звикли носити маски та дотримуватися дистанції - і це дуже добре. Ми з цим впораємося. Ще пройде зима, і далі весь світ буде повертатися до нормального життя. Цей збудник стане звичайним респіраторним збудником, яких ми знаємо близько 200. З цим будуть стикатися діти, а дорослі не будуть хворіти. Але треба ще дійти до цього", - говорить Мироненко.

Також вірусолог розповіла, як людство зможе перемогти коронавірус, якщо появи вакцини не відбудеться. На її думку, якщо перехворіє 80% населення планети, потреби в ній не буде для нормалізації життя на планеті.

"Але я не знаю, чи доцільно це зараз, намагатися захворіти, якщо ти не впевнений, як ти вийдеш з цієї хвороби. Особливо це стосується літніх людей, людей з хронічними хворобами. Дітям не страшно, тому що вони зазвичай легко і безсимптомно переносять хворобу і формують нам імунний прошарок. Це добре", - пояснила Алла Мироненко.

Варто відзначити, що раніше вчені назвали причину важкого перенесення коронавіруса, яка не пов'язана з хронічними хворобами або віком. Ця причина спостерігається у 14% пацієнтів.

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