Скоро стане татом? Олексій Суханов натякнув на поповнення в родині

За його словами, і поповнення в сім'ї не виключено вже через декілька років.

"Я відчуваю, що вони (діти - ред.) будуть. Через два роки", - лаконічно зазначив Суханов.

На уточнююче запитання журналістки, чи займається він питанням усиновлення, Олексій відповів категорично.

"Я більше нічого не скажу", - наголосив він.

Що відомо про Суханова

Олексій Суханов - український телеведучий, журналіст і громадський діяч, відомий своєю роботою в соціальних ток-шоу та активною громадянською позицією.

Він народився в місті Іваново (РФ). Вищу освіту здобув у Московському державному університеті комерції, відділення менеджменту, яке закінчив 1997 року.

Кар'єру ведучого почав на російських телеканалах "Дождь", "ТВ3" і "РЕН ТВ".

У серпні 2014 року виїхав із Росії та звільнився з "РЕН ТВ" у зв'язку з власною незгодою з позицією каналу щодо війни на сході України та іншими подіями в країні.

У 2019 році отримав українське громадянство, офіційно ставши частиною країни, яку вважає своїм новим домом, а також вивчив українську мову.

Після початку повномасштабної війни в Україні Суханов практично перестав спілкуватися з родичами, які залишилися у РФ.

В одному з інтерв'ю він згадав, якою була його розмова з мамою в перший день війни - 24 лютого 2022 року. За словами Олексія, мати вмовляла сина повернутися додому, проте він дав категоричну відповідь.

Особисте життя

Про особисте життя телеведучого практично нічого не відомо.

Офіційно Олексій був одружений лише одного разу. Його обраницею була росіянка Ольга, з якою майбутній телеведучий познайомився на старті кар'єри. Відомо, що 2016 року пара розлучилася.



Олексій Суханов (фото: facebook.com/mrsuhanov)