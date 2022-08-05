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Скоро - Маковея 2022: как подготовиться к празднику и что нельзя делать

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 16:35
Скоро - Маковея 2022: как подготовиться к празднику и что нельзя делать Фото: Маковея или Медовый Спас 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Маковея, или Первый Спас мы отпразднуем уже 14 августа. Православное название праздника - Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господня. С этого дня начинается Успенский пост, а сам праздник имеет богатые украинские традиции.

Что можно и нельзя делать, а также рецепт вкусных пряников - читайте в материале Styler ниже.

Другие названия - Спас на воде, Маковея, Макотрус. Интересно, что второе название праздника - Маковей, связанная с братьями Маккавеями, принявшие мученическую смерть за веру. Их память почитается именно 14 августа.

Главные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством

Считается, что в этот праздник мед - самый целебный. Верующие несут соты и свежесобранный мед в церковь на освящение. И только после ритуала его можно пробовать.

Интересно, что на первую ложку освященного в церкви меда нужно вспомнить заветное желание и оно обязательно сбудется.

По обычаю на Маковея пекут особые медовые пряники, в которые можно добавлять мак. Принято угощать друг друга такими вкусностями.

На праздник Спаса стоит помогать слабым и обездоленным. Считается, что такое добро вам вернется.

Что запрещено делать в праздник

  • В этот день нельзя работать ни дома, ни на огороде. Также запрещено любое рукоделие - шить, вязать, вышивать.
  • Конечно, нельзя никому желать зла, даже врагам, потому что оно вернется в приумноженном размере.
  • Запрещено ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь на себя беду и несчастье.
  • На праздник Спаса и после него запрещено купаться в реках и озерах, потому что можно утонуть или серьезно заболеть.
  • Так как начинается Успенский пост (до 27 августа), вступают ограничения на еду: нельзя есть мясо, рыбу, яйца, пить алкоголь. А вот фрукты и овощи, мед, орехи, сухофрукты и хлеб разрешаются.

Нельзя громко праздновать, шуметь и выяснять отношения.

Приготовьте ламанцы-шулики - традиционные пряники на Маковея по рецепту Евгения Клопотенко

Раньше мы писали, когда и как правильно праздновать все три Спаса, кроме Медового - Яблочный и Ореховый.

Также сообщалось, Какие православные праздники будут отмечаться в августе 2022 года.

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