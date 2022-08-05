Скоро - Маковея 2022: как подготовиться к празднику и что нельзя делать

Маковея , или Первый Спас мы отпразднуем уже 14 августа. Православное название праздника - Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господня. С этого дня начинается Успенский пост, а сам праздник имеет богатые украинские традиции.

Что можно и нельзя делать, а также рецепт вкусных пряников - читайте в материале Styler ниже.

Другие названия - Спас на воде, Маковея, Макотрус. Интересно, что второе название праздника - Маковей, связанная с братьями Маккавеями, принявшие мученическую смерть за веру. Их память почитается именно 14 августа.

Главные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством

Считается, что в этот праздник мед - самый целебный. Верующие несут соты и свежесобранный мед в церковь на освящение. И только после ритуала его можно пробовать.

Интересно, что на первую ложку освященного в церкви меда нужно вспомнить заветное желание и оно обязательно сбудется.

По обычаю на Маковея пекут особые медовые пряники, в которые можно добавлять мак. Принято угощать друг друга такими вкусностями.

На праздник Спаса стоит помогать слабым и обездоленным. Считается, что такое добро вам вернется.

Что запрещено делать в праздник

В этот день нельзя работать ни дома, ни на огороде. Также запрещено любое рукоделие - шить, вязать, вышивать.

Конечно, нельзя никому желать зла, даже врагам, потому что оно вернется в приумноженном размере.

Запрещено ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь на себя беду и несчастье.

На праздник Спаса и после него запрещено купаться в реках и озерах, потому что можно утонуть или серьезно заболеть.

Так как начинается Успенский пост (до 27 августа), вступают ограничения на еду: нельзя есть мясо, рыбу, яйца, пить алкоголь. А вот фрукты и овощи, мед, орехи, сухофрукты и хлеб разрешаются.

Нельзя громко праздновать, шуметь и выяснять отношения.

Приготовьте ламанцы-шулики - традиционные пряники на Маковея по рецепту Евгения Клопотенко