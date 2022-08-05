Скоро - Маковія 2022: як підготуватися до свята і що не можна робити

Маковія , або Перший Спас ми відсвяткуємо вже 14 серпня. Православна назва свята - Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Від цього дня починається Успенський піст, а саме свято має багаті українські традиції.

Що можна і не можна робити, а також рецепт смачних пряників - читайте в матеріалі Styler нижче.

Інші назви - Спас на воді, Маковея, Макотрус. Цікаво, що друга назва свята - Маковій, пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру. Їхня пам'ять вшановується саме 14 серпня.

Головні традиції свята пов'язані з медом і бджільництвом

Вважається, що в це свято мед - найбільш цілющий. Віряни несуть соти і свіжозібраний мед до церкви на освячення. І тільки опісля ритуалу його можна куштувати.

Цікаво, що на першу ложку освяченого в церкві меду потрібно згадати заповітне бажання й воно обов'язково збудеться.

За звичаєм на Маковія печуть особливі медові пряники, в які можна додавати мак. Заведено пригощати один одного такими смаколиками.

На свято Спаса варто допомагати слабким та знедоленим. Вважається, що таке добро вам повернеться.

Що заборонено робити у свято

В цей день не можна працювати ні вдома, ні на городі. Також заборонено будь-яке рукоділля - шити, в'язати, вишивати.

Звісно, не можна нікому бажати зла, навіть ворогам, бо воно повернеться в примноженому розмірі.

Заборонено лаятися та лихословити, щоб не накликати на себе біду та нещастя.

На свято Спасу і після нього заборонено купатися в річках та озерах, бо можна потонути чи серйозно захворіти.

Оскільки починається Успенський піст (до 27 серпня), вступають обмеження на їжу: не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, пити алкоголь. А от фрукти та овочі, мед, горіхи, сухофрукти, та хліб дозволяються.

(до 27 серпня), вступають обмеження на їжу: не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, пити алкоголь. А от фрукти та овочі, мед, горіхи, сухофрукти, та хліб дозволяються. Не можна голосно святкувати, шуміти й з'ясовувати стосунки.

Приготуйте ламанці-шулики - традиційні пряники на Маковія за рецептом Євгена Клопотенка