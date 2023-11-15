Скоро Чорна п'ятниця: 4 причини, які перетворюють людину на шопоголіка

Хто такі шопоголіки

У шопоголізму є медична назва - оніоманія. Цей термін вперше було запропоновано німецьким психіатром Емілем Крепеліном наприкінці ХІХ століття. Цим терміном називають патологічну потребу людини у постійних покупках. І така залежність часто призводить не лише до фінансових проблем, а й до конфліктів у сім'ї, на роботі, психологічного дискомфорту.

Залежність від покупок - це поведінкова залежність, яка включає нав'язливі покупки як спосіб відчути себе добре та уникнути негативних почуттів, таких як тривога і депресія. Як і інші поведінкові залежності, залежність від покупок може перетворитися на занепокоєння, що призведе до проблем в інших сферах життя.

Чому виникає залежність від покупок

За словами професора прикладних наук Рут Енгс з Університету Індіани, деякі люди розвивають залежність від покупок, тому що вони, по суті, стають залежними від того, як їхній мозок почувається під час покупок.

Коли вони роблять покупки, їхній мозок виділяє ендорфіни та дофамін, і згодом ці відчуття викликають звикання. Енгс зазначає, що від 10 до 15% населення може мати таку залежність.

У мозку виділяються хімічні речовини гарного настрою, людина почувається добре й у майбутньому вона прагнутиме повторити це почуття. Саме це є основою багатьох залежностей.

Правда в тому, що шопоголік часто страждає від емоційних проблем, таких як депресія, тривога, низька самооцінка (бажання схвалення інших), а іноді має залежність від інших психоактивних речовин, таких як інтернет-залежність, алкоголь, азартні ігри.

Шопоголік має глибоке почуття матеріалізму і вважає, що прихильність, увага та захоплення можна купити. Своїми покупками вони намагаються заповнити величезну внутрішню прогалину.

4 важливі фактори:

Стрес та емоційна напруга. Покупки стають способом впоратися зі стресом чи негативними емоціями.

Низька самооцінка. Людина може купувати речі, щоб підвищити свою самооцінку або створити образ успішної людини.

Потреба нових вражень і адреналіну. Покупки викликають радість та ейфорію.

Вплив суспільства та реклами. Вони можуть формувати переконання, що володіння матеріальними благами – це запорука успіху та щастя.

Ознаки шопоголізму

Існує кілька видів купівельної залежності:

Шопоголік, який підтримує імідж великого марнотрата, любить дорогі та розкішні речі

Мисливці за вигідними покупками, які купують непотрібні їм речі, бо продаються зі знижкою

Компульсивні шопоголіки, коли вони перебувають в емоційному стресі

Колекціонери, які не почуваються цілісними, якщо вони не мають по одному предмету кожного кольору або кожної частини набору

Покупці, які страждають на булімію, потрапляють у порочне коло покупок і повернення

Ви точно шопоголік, якщо у вас є такі симптоми:

1. Ви часто купуєте речі, які вам не потрібні, або які ви не плануєте купувати.

2. Вас легко спокусити речами, без яких можна обійтися, наприклад: шостою свічкою в шафі в спальні або новим чохлом для iPod, навіть якщо з вашим все гаразд.

3. Ви особливо уразливі, якщо зізнаєтеся, що у вас є "нав'язлива ідея", наприклад, взуття або сумки новітніх дизайнерів. Той факт, що ваші витрати мають тенденцію дотримуватися однієї категорії, не робить їх раціональнішими.

4. Ви відчуваєте сильне бажання робити покупки. Ви відчуваєте необхідність піти за покупками, навіть якщо вам нічого не потрібно. І тільки після того, як ви зробили покупки, ви знову почуваєте себе добре, але ваш розум змушує вас знову робити покупки, і після цього ви отримуєте задоволення. Це ознака сильної залежності від покупок.

5. Якщо ви не можете купити те, що хочете, вам здається, що чогось не вистачає або ви засмучені.

Припустимо, ви бачите гарну сукню, яка, на вашу думку, має бути у вас. Неможливість його купити у вас викликає біль, ви шукаєте шляхи для цієї покупки. А задовольнившись, одразу знаходите нову недоступну мету.

6. У вас у шафі багато невідкритих продуктів. Ми говоримо не про сукні, які ваша тітка подарувала вам у минулі свята, а про речі, які ви обрали вручну, не відкрили чи з етикетками.

7. Ви відчуваєте занепокоєння в ті дні, коли не ходите магазинами.

Цілком природно відчувати, що чогось не вистачає, якщо ви не випили ранкової кави, проте якщо ви відчуваєте занепокоєння через те, що весь день не проводите покупки по карті, настав час турбуватися.

8. Розчарування може викликати бажання робити покупки.

9. Ви відчуваєте жаль чи провину після здійснення покупки. Багато страждають шопоголіки відчувають відчуття радості, здійснюючи покупки або купуючи щось. Однак їхні почуття швидко розсіюються, і в них залишається почуття жалю, провини та розчарування, бо вони не можуть контролювати свої звички у витратах.

10. Ви намагаєтеся приховати свої купівельні звички

Якщо ви ховаєте сумки з продуктами в шафі дочки або постійно оглядаєтеся назад, щоб побачити, як повз проходять колеги, поки ви робите покупки онлайн в офісі, це ознака того, що ви витрачаєте гроші за рахунок своїх рідних, близьких.

11. Ви витрачаєте більше, ніж можете собі дозволити.

Ваша купівельна поведінка може призвести до боргів. Можливо, ваша купівельна поведінка заважає вам економити або досягати фінансових цілей.

Що ж робити шопоголікам?

Рут Енгс зазначає, що в першу чергу необхідно розв'язувати основні проблеми - знайти причину шопоголізму і її позбутися. Оскільки це емоційна проблема, то протиотрутою є емоційне зцілення.

На це може знадобитися багато часу, терпіння, уваги та кохання, оскільки раптово розв'язати проблему не вдасться. Потрібен соціальний зв'язок з іншими людьми, здорові розваги, позитивне заохочення та поведінкова терапія.

Також психологи рекомендують:

Практикувати свідомість. Звернути увагу на ті думки та почуття, які призводять до неконтрольованих покупок.

Розвивайте навички керування стресом. Це може бути розслаблення, медитація, фізична активність.

Займіться фінансовим плануванням. Створіть свій бюджет та контролюйте свої витрати та доходи. Це дозволить не робити непотрібні покупки.

Шукайте альтернативні способи задоволення. Це можуть бути хобі, спорт, спілкування з друзями, читання, мистецтво, хенд-мейд.