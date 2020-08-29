"Скорая" таки и не приехала: под Киевом женщина 2 часа билась в судорогах возле мэрии

Под Киевом пенсионерка пошла оплачивать коммуналку и внезапно на улице ей стало плохо. При падении женщина ударилась головой об бордюр, после чего у нее пошла кровь из носа, начала биться в судорогах, время от времени падала в обморок. Инцидент произошел возле здания мэрии Фастова в центре города.

К пострадавшей подбежали десятки неравнодушных и пытались помочь, вызвали "скорую", однако медики за почти два часа так и не приехали. В итоге граждане позвонили в полицию, и женщину увезли в больницу правоохранители. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Очевидцы происшествия рассказывают, что боялись везти пострадавшую пенсионерку самостоятельно на своем транспорте, так как случайно могли травмировать ее еще больше. Люди неоднократно звонили на номер 103 и вызывали карету "скорой помощи".

"Они сказали: "А, Фастов. Мы в курсе". Я говорю, что человек умирает. А они мне: "Мы же не можем положить травмированную с коронавирусным... На ее месте мог быть любой, то есть даже ребенок. Ситуация очень серьезная", - рассказал местный житель Александр Савчук.

По словам инспектора патрульной полиции Дмитрия Маринича, они тоже названивали медикам, на что оператор говорил, что все кареты заняты.

"Положили на покрывало, которое люди дали, и отвезли в фастовскую больницу", - говорит он.

В клинике пенсионерка пролежала в приемном отделении еще два часа, после чего ее направили на компьютерную томографию. К сожалению, через три дня женщина скончалась. Как указано в свидетельстве о смерти, причиной стал отек головного мозга.

Родные умершей написали заявление в полицию и попросили расследовать ситуацию с непредоставлением медпомощи пострадавшей.

В то же время главный врач Фастовской центральной районной больницы Андрей Герцун заявил, что у него "больше вопрос к нашим неравнодушным".

"Мимо проехали десятки, сотни машин. Неужели не нашлось того, кто завезет ее собственным транспортом... Человек два часа лежал, а если бы еще два часа машина не ехала?" - озвучил он свое видение ситуации.

Оказывается, на Фастовский район с населением 80 тысяч человек сейчас действует 4 кареты "скорых". На перевозку травмированных их не хватает из-за больных коронавирусом.

По факту произошедшего правоохранители внесли сведения в ЕРДР и пообещали проверить, действительно ли ни одна из "скорых" не имела возможности приехать на вызов, чтобы спасти женщину.

Видео: В Фастове "скорая помощь" не приехала на вызов, чтобы спасти женщину

Ранее сообщалось, что в больнице Запорожья умер мужчина, ожидая помощи 5 часов, прежде чем врачи определили его в реанимацию.

Напомним, недавно в Харькове умер мужчина из-за отказа врачей в лечении, и скандал получил продолжение.