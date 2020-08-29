"Швидка" так і не приїхала: під Києвом жінка 2 години билася у судомах біля мерії

Під Києвом пенсіонерка пішла оплачувати комуналку і раптово на вулиці їй стало зле. При падінні жінка вдарилася головою об бордюр, після чого в неї пішла кров з носа, почала битися у судомах, час від часу зомлівала. Інцидент стався біля будівлі мерії Фастова в центрі міста.

До постраждалої підбігли десятки небайдужих і намагалися допомогти, викликали "швидку", проте медики за майже дві години так і не приїхали. В результаті громадяни подзвонили в поліцію, і жінку відвезли в лікарню правоохоронці. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Очевидці події розповідають, що боялися везти постраждалу пенсіонерку самостійно на своєму транспорті, оскільки випадково могли травмувати її ще більше. Люди неодноразово телефонували на номер 103 та викликали карету "швидкої допомоги".

"Вони сказали: "А, Фастів. Ми в курсі". Я кажу, що людина помирає. А вони мені: "Ми ж не можемо покласти травмовану з коронавірусним... На її місці міг бути будь-хто, тобто навіть дитина. Ситуація дуже серйозна", - розповів місцевий житель Олександр Савчук.

За словами інспектора патрульної поліції Дмитра Маринича, вони теж надзвонювали медикам, на що оператор говорив, що всі карети зайняті.

"Поклали на покривало, яке люди дали, і відвезли у фастівську лікарню", - говорить він.

В клініці пенсіонерка пролежала в приймальному відділенні ще дві години, після чого її направили на комп'ютерну томографію. На жаль, через три дні жінка померла. Як зазначено у свідоцтві про смерть, причиною став набряк головного мозку.

Рідні померлої написали заяву в поліцію і попросили розслідувати ситуацію з ненаданням медичної допомоги постраждалій.

Водночас головний лікар Фастівської центральної районної лікарні Андрій Герцун заявив, що у нього "більше питання до наших небайдужих".

"Повз проїхали десятки, сотні машин. Невже не знайшлося того, хто завезе її власним транспортом... Людина дві години лежала, а якби ще дві години машина не їхала?" - озвучив він своє бачення ситуації.

Виявляється, на Фастівський район з населенням 80 тисяч людей зараз діє 4 карети "швидких". На перевезення травмованих їх не вистачає через хворих на коронавірус.

За фактом події правоохоронці внесли відомості до ЄРДР та пообіцяли перевірити, чи дійсно жодна з "швидких" не мала змоги приїхати на виклик, щоб врятувати жінку.

Відео: У Фастові "швидка допомога" не приїхала на виклик, щоб врятувати жінку

Раніше повідомлялося, що у лікарні Запоріжжя помер чоловік, очікуючи допомоги 5 годин, перш ніж лікарі відправили його в реанімацію.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові помер чоловік через відмову лікарів у лікуванні, і скандал отримав продовження.