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Швидка збила школярку на переході у Вінниці: шокуючі подробиці

STYLERЖиття    04.06.2019 - 16:49
Швидка збила школярку на переході у Вінниці: шокуючі подробиці
Фото: РБК-Україна

Поліція відкрила кримінальну справу проти водія

3 червня ввечері у Вінниці автомобіль швидкої допомоги збив дівчинку, яка перетинала пішохідний перехід на велосипеді. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

14-річна дівчинка переїжджала дорогу на велосипеді та потрапила під колеса карети швидкої допомоги. У момент зіткнення машина рухалася з ввімкненими проблисковими маячками та сиреною.

 

Наголошується, що на даний момент поліція відкрила кримінальну справу проти водія швидкої, проте звернула увагу і на той факт, що дитина також порушила правила.

Нагадаємо, що українці масово нехтують ременями безпеки. Це сприяє збільшенню аварій на дорогах. Практично 80% водіїв в Україні ніколи не пристібаються, і, найчастіше, саме лінь є головною причиною.

Нагадаємо, у трагічній дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 30 травня під Тернополем, загинули четверо співробітників "Укренерго".

Раніше повідомлялося, що через фігурантку смертельного ДТП у Харкові Олени Зайцевої знову постраждали люди.

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