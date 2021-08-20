Сколько живут жители Украины: цифры вас точно удивят

По состоянию на 1 июля численность жителей Украины составила 41 383 182 украинца. Средняя продолжительность жизни в 2020 году составила 71,35 года. Средняя продолжительность жизни у мужчин – 66,39 года, а у женщин – 76,22 года.

По сравнению с 2019 годом средняя продолжительность жизни в Украине сократилась почти на один год. Но в целом, за последние 30 лет продолжительность жизни граждан Украины возросла. В 1990 году эта цифра составила 70,42 года. Мужчины в среднем жили 65,60 года, а женщины – 74,82 года.

Какие самые частые причины смерти украинцев

За последние полгода умерло почти 400 тысяч украинцев. Из них от онкологических заболеваний – более 36 тысяч, от туберкулеза – почти 1500 человек, СПИДа - 1167 человек.

От болезней крови – 102 человека, от эндокринных заболеваний, в том числе и сахарного диабета – 1116 человек. От нарушений психики, в том числе и алкоголизма – 430 человек.

От заболеваний нервной системы – 2134 человека, от заболеваний системы кровообращения – 217894 человека. От болезней желудочно-кишечного тракта – 12188 человек, от болезней органов дыхания – 11799 человек. От заболеваний кожи – 282 человека, от заболеваний костей и мышц – 176 человек, от проблем с мочеполовой системой – 1349 человек.

При родах погибло 46 человек, от различных осложнений после родов – 547 человек, от врожденных заболеваний – 430 человек.

В ДТП погибло 1481 человек, от утопления – 565 человек, на пожарах – 714 человек, от отравлений – 858 человек, от алкогольных отравлений – 980 человек. Самоубийств произошло – 2988 случаев, убийств и нанесений тяжких травм – 635 случаев.

От диагностированного коронавируса погибло 35127 человек, от не диагностированного – 547 человек.