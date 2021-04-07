ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Последствия пандемии: продолжительность жизни упала почти во всех странах ЕС

Новина українською → Брюссель, Среда 07 апреля 2021 16:06
Последствия пандемии: продолжительность жизни упала почти во всех странах ЕС Фото: продолжительность жизни в ЕС падает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После вспышки пандемии COVID-19 в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала в подавляющем большинстве государств-членов ЕС, по которым имеются данные за 2020 год. Небольшой рост наблюдался только Дании, Финляндии и Норвегии.

Об этом сообщает Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, наибольшее снижение было зарегистрировано в Испании (-1,6 года по сравнению с 2019 годом) и Болгарии (-1,5), за которыми следуют Литва, Польша и Румыния (все -1,4).

Последствия пандемии: продолжительность жизни упала почти во всех странах ЕС

Как отмечается в сообщении, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС увеличивалась: официальная статистика показывает, что с 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие. Однако последние доступные данные свидетельствуют о том, что в некоторых странах-членах ЕС ожидаемая продолжительность жизни в последние годы не изменилась или даже снизилась.

Напомним, с марта по декабрь 2020 года в странах Европейского союза зафиксировано на 580 тысяч смертей больше, чем за тот же период в 2016-2019 годах. Данные включают все случаи смерти, независимо от их причин.

Как сообщало РБК-Украина, ожидаемая продолжительность жизни в США в первом полугодие 2020 года сократилась на один год. В последний раз такое снижение наблюдалось в годы Второй мировой войны, в 1940-е.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус Евросоюз Евростат
NEWS
Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату
Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину