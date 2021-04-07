Последствия пандемии: продолжительность жизни упала почти во всех странах ЕС

После вспышки пандемии COVID-19 в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала в подавляющем большинстве государств-членов ЕС, по которым имеются данные за 2020 год. Небольшой рост наблюдался только Дании, Финляндии и Норвегии.

По данным статистического ведомства ЕС, наибольшее снижение было зарегистрировано в Испании (-1,6 года по сравнению с 2019 годом) и Болгарии (-1,5), за которыми следуют Литва, Польша и Румыния (все -1,4).

Как отмечается в сообщении, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС увеличивалась: официальная статистика показывает, что с 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие. Однако последние доступные данные свидетельствуют о том, что в некоторых странах-членах ЕС ожидаемая продолжительность жизни в последние годы не изменилась или даже снизилась.

