ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сколько живет коронавирус на масках: ученые дали шокирующий ответ

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 06:33
Сколько живет коронавирус на масках: ученые дали шокирующий ответ
Сколько Covid-19 живет на маске (фото: РБК-Украина)

Ученые рсскзали, сколько коронавирус находится на медицинских масках

Коронавирус в мире инфицировал более миллиона человек. В Украине же он заразил 1319 человек, 38 людей скончались от осложнений после инфекции, 28 пациентов выздоровели. Сейчас лидером количеству зараженных COVID-19 является Киев.

Коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Ниже приводим примеры стойкости вируса на поверхностях:

  • На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов;
  • на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день;
  • на стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый,
  • на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней;
  • на печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов,
  • на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день.

Как мы ранее писали, на 6 апреля число зараженных коронавирусом в Киеве достигло 267 человек. Кроме того, умерли уже четыре человека с подтвержденным диагнозом. Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 97 образцов.

Кличко рассказал, где больше всего зараженных в Киеве: карта Медики рассказали о внезапных смертях от коронавируса: врачи не знают причину
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь