Скільки живе коронавірус на масках: вчені дали шокуючий відповідь

Вчені рсскзали, скільки коронавірус знаходиться на медичних масках
Коронавірус у світі інфікував більше мільйона чоловік. В Україні ж він заразив 1319 чоловік, 38 людей померли від ускладнень після інфекції, 28 пацієнтів одужали. Зараз лідером кількості заражених COVID-19 є Київ.
Коронавірус може зберігатися використаних марлевих масках до тижня, повідомила група експертів Гонконзького університету та американського Національного інституту алергії і інфекційних захворювань.
Нижче наводимо приклади стійкості вірусу на поверхнях:
Як ми раніше писали, на 6 квітня число заражених коронавірусом в Києві досягла 267 осіб. Крім того, померли чотири людини із підтвердженим діагнозом. Київський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України перевіряє на підтвердження або спростування діагнозу ще 97 зразків.