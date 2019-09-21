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Сколько земли сможет купить каждый украинец после отмены моратория: названы цифры

STYLERЖизнь    21.09.2019 - 14:30
Сколько земли сможет купить каждый украинец после отмены моратория: названы цифры
Сколько земли сможет купить каждый украинец после отмены моратория (фото: pixabay.com)

Арендаторы будут иметь некоторые преимущества

Украинцам рассказали, сколько земли можно будет купить после отмены моратория. Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который был опубликован 20 сентября на сайте Минэкономразвития.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект разработан с целью формирования законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель, обеспечения конституционных прав на свободное распоряжение своей собственностью, создание условий для приобретения в собственность земельных участков.

В основных положениях указано, что "в одни руки" не разрешат приобретать более 15% сельскохозяйственных земель территории области и 0,5% с/х земель Украины. А минимальную стартовую цену продажи участков на земельных торгах установят на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Также землю по праву наследования смогут получить иностранцы. Однако есть некоторые условия: например, они обязаны будут вступить в свои права не позже, чем в течении года.

Что касается украинских фермеров, которые владеют землей на правах постоянного пользования, они могут выкупить паи с рассрочкой платежа до 5 лет.

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