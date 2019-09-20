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В "Евросолидарности" прокомментировали законопроект о верификации пенсий и субсидий

Новости » Политика    20.09.2019 - 17:57
В "Евросолидарности" прокомментировали законопроект о верификации пенсий и субсидий
Фото: Артур Герасимов (Виталий Носач/РБК-Украина)

В "ЕС" заявили о возможной "коррупционной составляющей" данного вопроса

Законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат предоставляет право местным чиновникам принимать решение о том, забирать у граждан субсидию или не забрать, такая норма закладывает коррупционную составляющую в данный вопрос. Об этом заявил во время обсуждения законопроекта 1231, 1231-1 "О верификации и мониторинге государственных выплат" сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Артур Герасимов.

"Проанализировав бюджет на следующий год мы увидели, что не увеличиваются ни зарплаты, ни пенсии. При этом у нас есть большие подозрения, что этот закон будет использован именно для того, чтобы забрать субсидии у миллионов украинских семей. Ведь по нему решение о лишении субсидий будет принимать местный чиновник. Получается левой рукой боремся с коррупцией, а правой снова узакониваем ее. Это крайне не верный путь", - сказал политик.

Народный депутат подчеркнул, что представления бюджета страны на следующий год должно состояться в присутствии премьер-министра Украины.

Резюмируя Артур Герасимов призвал депутатов позаботиться об украинцах, которые живут в стесненных обстоятельствах и защитить их право на получение субсидий.

"Давайте когда принимаем законы думать о том, как они будут влиять на жизнь простых украинцев. И не допустить того, что у миллионов семей будут забраны субсидии", - отметил парламентарий.

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Новости Украины пенсиисубсидииЕвропейская солидарность
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