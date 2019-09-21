ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скільки землі зможе купити кожен українець після скасування мораторію: названі цифри

STYLERЖиття    21.09.2019 - 14:30
Скільки землі зможе купити кожен українець після скасування мораторію: названі цифри
Скільки землі зможе купити кожен українець після скасування мораторію (фото: pixabay.com)

Орендарі будуть мати деякі переваги

Українцям розповіли, скільки землі можна буде придбати після скасування мораторію. Про це йдеться в проекті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який був опублікований 20 вересня на сайті Мінекономрозвитку.

У пояснювальній записці до документа говориться, що проект розроблено з метою формування законодавчого поля для запровадження ринкового обороту земель, забезпечення конституційних прав на вільне розпорядження своєю власністю, створення умов для придбання у власність земельних ділянок.

В основних положеннях зазначено, що "в одні руки" не можна купувати більше 15% сільськогосподарських земель території області та 0,5% с/г земель України. А мінімальну стартову ціну продажу ділянок на земельних торгах встановлять на рівні не нижче нормативної грошової оцінки.

Також землю за правом успадкування зможуть отримати іноземці. Однак є певні умови: наприклад, вони зобов'язані будуть вступити в свої права не пізніше, ніж протягом року.

Що стосується українських фермерів, які володіють землею на праві постійного користування, вони можуть викупити паї з розстрочкою платежу до 5 років.

У "Євросолідарності" прокоментували законопроект про верифікацію пенсій та субсидій

З'явився текст законопроекту про ринок землі В Офісі президента анонсували новий пакет урядових законопроектів
Новини України законопроект
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся