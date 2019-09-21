Скільки землі зможе купити кожен українець після скасування мораторію: названі цифри

Скільки землі зможе купити кожен українець після скасування мораторію (фото: pixabay.com)

Орендарі будуть мати деякі переваги

Українцям розповіли, скільки землі можна буде придбати після скасування мораторію. Про це йдеться в проекті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який був опублікований 20 вересня на сайті Мінекономрозвитку.

У пояснювальній записці до документа говориться, що проект розроблено з метою формування законодавчого поля для запровадження ринкового обороту земель, забезпечення конституційних прав на вільне розпорядження своєю власністю, створення умов для придбання у власність земельних ділянок.

В основних положеннях зазначено, що "в одні руки" не можна купувати більше 15% сільськогосподарських земель території області та 0,5% с/г земель України. А мінімальну стартову ціну продажу ділянок на земельних торгах встановлять на рівні не нижче нормативної грошової оцінки.

Також землю за правом успадкування зможуть отримати іноземці. Однак є певні умови: наприклад, вони зобов'язані будуть вступити в свої права не пізніше, ніж протягом року.

Що стосується українських фермерів, які володіють землею на праві постійного користування, вони можуть викупити паї з розстрочкою платежу до 5 років.

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