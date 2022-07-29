За сколько времени дети и учителя должны добраться до укрытия, если его нет в школе

В рекомендациях Министерства образования и науки сказано, что школы могут использовать для укрытия детей другие места поблизости - станции метро, автостоянки, паркинги, гаражи, подземные торговые центры.

Расстояние да таких укрытий от школы должно не превышать 500 метров и дети должны иметь возможность беспрепятственно попасть в помещение.

Кирилл Тимошенко назвал время, которое дается учителям и школьникам на то, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

"Школы, куда пойдут дети по всей Украине будут определяться в зависимости от ситуации безопасности в регионе. В помещениях должны быть оборудованы укрытия, если в самой школе такое не предусмотрено - то укрытие должно быть в 10-минутной доступности", - подчеркнул замглавы Офиса президента.