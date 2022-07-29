За скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі

У рекомендаціях Міністерства освіти та науки сказано, що школи можуть використовувати для укриття дітей інші місця поблизу - станції метро, автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торгові центри.

Відстань таких укриттів від школи повинна не перевищувати 500 метрів і діти повинні мати можливість безперешкодно потрапити в приміщення.

Кирило Тимошенко назвав час, який дається вчителям і школярам на те, щоб дістатися до найближчого укриття.

"Школи, куди підуть діти по всій Україні будуть визначатися в залежності від безпекової ситуації в регіоні. У приміщеннях повинні бути обладнані укриття, якщо в самій школі таке не передбачено - то укриття має бути в 10-хвилинній доступності", - підкреслив заступник голови офісу президента.