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Сколько украинцев и в каких сферах работают нелегально: количество впечатляет

Автор: Тетяна Самарук

В Украине почти восемь тысяч рабочих работали без трудового договора. В частности, такое количество нарушителей было выявлено инспекционной компанией за месяц.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку с 1+1".

Где больше всего неоформленных работников

Так, наибольшее количество нелегалов было выявлено в торговле, сельском хозяйстве и в сфере питания.

Кроме того, среди регионов много неоформленных работников в Одесской, Киевской и Запорожской областях. Как установила инспекция, за последнюю неделю официально трудоустроили более 70 тысяч человек. А это почти на 3,5 тысячи больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как будут наказывать

Нелегальным трудоустройством следует считать выполнение определенного вида работ без юридического оформления трудоустройства, то есть без заключения трудового договора. В случае, если работодатель допускает работника к работе без оформления трудового договора, эти действия являются нарушением законодательства о труде и являются основанием для наложения на него штрафа 60 тыс. грн (статья 265 КЗоТ Украины).

Следует отметить, что выполнение работы без официального трудоустройства значительно сужает реализацию трудовых прав такого работника. Также неофициально трудоустроена лицо лишено законодательной защиты и полностью зависит от работодателя и его действий в отношении работников.

Ранее мы сообщали, что в Украине отменили трудовые книжки. Рассказали, как будут начислять пенсию.

Также сколько украинцев работает без трудовой книжки.

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