Скільки українців та у яких сферах працюють нелегально: кількість вражає

Де найбільше неоформлених працівників

Так, найбільшу кількість нелегалів була виявлена у торгівлі, сільському господарстві та у сфері харчування.

Окрім того, серед регіонів багато неоформлених працівників в Одеській, Київській і Запорізькій областях. Як встановила інспекція, за останній тиждень офіційно працевлаштували понад 70 тисяч людей. А це майже на 3,5 тисячі більше, ніж за відповідний період минулого року.

Як каратимуть

Нелегальним працевлаштуванням слід вважати виконання певного виду робіт без юридичного оформлення працевлаштування, тобто без укладання трудового договору. В разі, якщо роботодавець допускає працівника до роботи без оформлення трудового договору, ці дії є порушенням законодавства про працю та є підставою для накладення на нього штрафу 60 тис. грн (стаття 265 КЗпП України).

Слід зазначити, що виконання роботи без офіційного працевлаштування значно звужує реалізацію трудових прав такого працівника. Також неофіційно працевлаштована особа позбавлена законодавчого захисту та повністю залежить від роботодавця та його дій стосовно працівників.