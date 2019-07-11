Во сколько украинцам обходятся нардепы: стали известны колоссальные траты

За последние пять лет народные депутаты чувствовали себя очень комфортно, живя на деньги налогоплательщиков. Какие именно суммы были потрачены узнали журналисты издания "Вести".

Народные депутаты ни в чем себе не отказывали, несмотря на то, что их официальные зарплаты только в два раза больше среднего дохода по стране. Спикер Верховной Рады получал больше всех – с 1 января его зарплата составляла 23052 грн без вычета налогов (19,5 %).

На такие деньги сильно не заживешь, но многие нардепы в своих декларациях указывают десятки, а бывает и сотни тысяч долларов и евро. При этом у депутатам государство предоставляет различные доплаты и привилегии.

В этом году бюджет выделил на расходы Аппарата Верховной Рады 2 млрд грн. При этом 496,4 млн грн идут на выплаты депутатам и их помощникам.

К примеру, депутат Владимир Арьев получил за прошлый год зарплату в размере 435692 грн, что ежемесячно составляет около 36308 грн, Ирина Геращенко - 517173 грн (43 098 грн ежемесячно). Кроме того, выделяются также деньги на выполнение депутатских полномочий - по 422880 грн в год, на компенсацию стоимости проезда - по 90 тысяч грн в год, а также на компенсацию стоимости аренды жилья или номера в гостинице - по 237250 грн в год.

Названы огромные расходы из бюджета на содержание нардепов (фото: коллаж РБК-Украина)

Из бюджета также поступают средства на компенсацию стоимости питания нардепов в столовой Рады. В 2018 году на депутатскую столовую было выделено 2,6 млн грн. Кроме того, депутаты бесплатно лечатся и проходят оздоровление. С учетом всех расходов на каждого депутата может выделятся из бюджета до 100 тысяч грн в месяц.

В прошлом году на обслуживание Верховной Рады, в том числе материально-техническое обеспечение, выделили из бюджета 765,9 млн грн.

Для депутатов, которые проживают в гостиницах, согласно данным о госзакупках, гостиница покупает для них элитные алкогольные напитки. Также нардепы в гостинице могут заказать разные дорогие продукты и слабощелочную воду Solan de Cabras (12 бутылок по 0,5 л - 1512 грн).

Буфет в Верховной Раде (фото Эльдара Сарахмана, pravda.com.ua)

Также стоит упомянуть и об автопарке народных избранников, который состоит из 185 машин. На них из бюджета потрачено 93,1 млн грн. Кроме того, командировок за границу тало больше, а расходы на них выросли в три раза по сравнению с 2017 годом. В прошлом году нардепы совершили 128 визитов за границу. Всего ездили 686 человек, включая помощников депутатов. На это государство выделило 29,9 млн грн.

Средние расходы на пребывание за границей работников органов государственной власти за один день составят в этом году 8916,8 грн. Одна поездка президента обойдется в 2,2 млн грн, а одного сотрудника Администрации президента - 86,1 тыс. грн. А вот на командировки за границу министра иностранных дел и его заместителей из бюджета будет потрачено 7,9 млн грн.

Напомним, что приемная дочь лидера партии "Голос" училась в университете Великобритании почти за миллион гривен.

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