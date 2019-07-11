У скільки обходяться українцям нардепи: стали відомі колосальні витрати

За останні п'ять років народні депутати відчували себе дуже комфортно, живучи на гроші платників податків. Які саме суми були витрачені дізналися журналісти видання "Вести".

Народні депутати ні в чому собі не відмовляли, незважаючи на те, що їх офіційні зарплати тільки в два рази більше середнього доходу по країні. Спікер Верховної Ради отримував більше всіх – з 1 січня його зарплата становила 23052 грн без вирахування податків (19,5 %).

На такі гроші сильно не заживешь, але багато нардепів у своїх деклараціях вказують десятки, а то й сотні тисяч доларів та євро. При цьому у депутатам держава надає різні доплати і привілеї.

У цьому році бюджет виділив на видатки Апарату Верховної Ради 2 млрд грн. При цьому 496,4 млн грн йдуть на виплати депутатам та їхнім помічникам.

Наприклад, депутат Володимир Ар'єв отримав за минулий рік зарплату в розмірі 435692 грн, яка щомісяця становить близько 36308 грн, Ірина Геращенко - 517173 грн (43 098 грн щомісяця). Крім того, виділяються також кошти на виконання депутатських повноважень - по 422880 грн в рік, на компенсацію вартості проїзду - по 90 тисяч грн на рік, а також на компенсацію вартості оренди житла або номера в готелі - по 237250 грн в рік.

Названі величезні витрати з бюджету на утримання нардепів (фото: колаж РБК-Україна)

З бюджету також надходять кошти на компенсацію вартості харчування нардепів в їдальні Ради. В 2018 році на депутатську столову було виділено 2,6 млн грн. Крім того, депутати безкоштовно лікуються і проходять оздоровлення. З урахуванням всіх витрат на кожного депутата може виділятися з бюджету до 100 тисяч грн на місяць.

У минулому році на обслуговування Верховної Ради, в тому числі матеріально-технічне забезпечення, виділили з бюджету 765,9 млн грн.

Для депутатів, які проживають в готелях, згідно з даними про держзакупівлі, готель купує для них елітні алкогольні напої. Також нардепи в готелі можуть замовити різні дорогі продукти та слабколужну воду Solan de Cabras (12 пляшок по 0,5 л - 1512 грн).

Буфет у Верховній Раді (фото Ельдара Сарахмана, pravda.com.ua)

Також варто згадати і про автопарк народних обранців, який складається з 185 машин. На них з бюджету витрачено 93,1 млн грн. Крім того, відряджень за кордон стало більше, а витрати на них виросли в три рази порівняно з 2017 роком. У минулому році нардепи здійснили 128 візитів за кордон. Всього їздили 686 осіб, включаючи помічників депутатів. На це держава виділила 29,9 млн грн.

Середні витрати на перебування за кордоном працівників органів державної влади за один день становитимуть у цьому році 8916,8 грн. Одна поїздка президента обійдеться в 2,2 млн грн, а одного співробітника Адміністрації президента - 86,1 тис. грн. А ось на відрядження за кордон міністра закордонних справ та його заступників з бюджету буде витрачено 7,9 млн грн.

Нагадаємо, що прийомна донька лідера партії "Голос" вчилася в університеті Великобританії майже за мільйон гривень.

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