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Сколько стоит в Украине самое дешевое мясо, и будет ли оно дорожать

Автор: Людмила Жукова

Цены на мясо птицы в Украине продолжают расти, но все равно курятина остается самым дешевым мясным продуктом, если сравнивать со свининой и говядиной.

Об этом сообщает ТСН.

Сейчас на украинских рынках и магазинах этот продукт остается самым демократичным по цене.

Сколько сейчас стоит курятина

В Госстатистике сообщили, что в декабре 2021 года один килограмм куриной тушки стоил в среднем 72 грн. Филе в среднем 117 грн.

За ней идет свинина, за нее просят 123 грн за килограмм. Впрочем, самым дорогим мясом в стране остается говядина. Этот продукт стартует от 182 гривен за килограмм.

Будет ли курятина дорожать

Президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир в комментарии "Фактам" спрогнозировал подорожание куриного мяса в ближайшее время. Все дело в рекордной для предприятий цены на газ. Он предполагает, что курятина и яйца добавят к цене 30-40%.

"Под угрозой коллапса сегодня - птицеводство и переработка мяса птицы, поскольку газ является основным энергоносителем, используемым предприятиями этого сегмента в производственном процессе, для соблюдения микроклимата в птичниках. Поставщики газового ресурса предлагают птицеводам цены на январь в размере 59−60 грн за кубометр топлива, что является неподъемным уровнем и угрозой для всей отрасли. В связи с этим, также возросла и стоимость кормов", - сообщил эксперт.

Как мы ранее писали, эксперт объяснил, почему в Украине станут дефицитом некоторые товары.

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