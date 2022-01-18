Скільки коштує в Україні найдешевше м'ясо, і чи буде воно дорожчати

Зараз на українських ринках і магазинах цей продукт залишається найдемократичнішим за ціною.

Скільки зараз коштує курятина

У Держстатистиці повідомили, що в грудні 2021 року один кілограм курячої тушки коштував в середньому 72 грн. Філе в середньому 117 грн.

За нею йде свинина, за неї просять 123 грн за кілограм. Втім, найдорожчим м'ясом в країні залишається яловичина. Цей продукт стартує від 182 гривень за кілограм.

Чи буде курятина дорожчати

Президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамир в коментарі "Фактам" спрогнозував подорожчання курячого м'яса найближчим часом. Вся справа в рекордній для підприємств ціни на газ. Він припускає, що курятина і яйця додадуть до ціни 30-40%.

"Під загрозою колапсу сьогодні - птахівництво і переробка м'яса птиці, оскільки газ є основним енергоносієм, використовуваним підприємствами цього сегмента у виробничому процесі, для дотримання мікроклімату в пташниках. Постачальники газового ресурсу пропонують Птахівникам ціни на січень у розмірі 59-60 грн за кубометр палива, що є непідйомним рівнем і загрозою для всієї галузі. У зв'язку з цим, також зросла і вартість кормів", - повідомив експерт.