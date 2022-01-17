Эксперт объяснил, почему в Украине станут дефицитом некоторые товары

В Украине за последний год рекордно подорожали некоторые товары. Среди них подсолнечное масло, овощи, курятина, сахар. В связи с этим государство ввело регулирование цен на продукты, но такие меры могут иметь обратный эффект.

"Госрегулирование цен на 11 наименований продуктов социальной значимости, таких как пшеничная мука, гречневая крупа, сахар-песок, макароны отечественного производства, куриная тушка и так далее, вместе с ограничением биржевой цены на газ отечественной добычи для ряда производителей продовольственных продуктов — это крайний, самый примитивный и к тому же весьма сомнительный и рискованный инструмент, к которому прибегает правительство", - считает эксперт.

По словам Титамира потребитель получит от вмешательства государства в экономику обратный эффект.

"Поэтому эффект для конечного потребителя при административном вмешательстве правительства в цены выглядит весьма сомнительным. Ведь если производители будут поднимать стоимость хлеба, молока, растительного масла, яиц и так далее, то все госрегулирование потерпит крах", - сказал он.

Производители вынуждены будут подымать цены, так как никто не заинтересован работать себе в убыток, добавляет Титамир.

"К тому же нельзя исключать такие сценарии, при которых торговые сети будут договариваться с поставщиками о "серых" закупочных ценах и теневых расчетах, при которых будут учитываться интересы продавца", - сообщил специалист.

Возможен дефицит продуктов

"Если же глубинные причины роста цен не будут устранены, не будут компенсированы комплексной господдержкой производителей продовольственной группы, то попытки регулирования на более длительный период могут привести к серьезному дефициту товаров первой необходимости", - резюмировал Титамир.

Как это работало раньше

С 2016 года в Украине реализовывался пилотный проект по отмене государственного регулирования цен на продукты. Минэкономики в июне 2017 года сообщило, что приостановка регулирования не повлияла на динамику цен.

После этого Кабмин с 1 июля 2017 года отменил государственное регулирование цен на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия, молоко, творог, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные.