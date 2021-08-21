Сколько стоит собрать ребенка в первый класс: запасаемся самым необходимым

Что нужно купить первокласснику к 1 сентября

Повседневная одежда. Форма в Украине для школьников отменена, но она может быть в том учебном заведении, куда вы отдали ребенка учиться. В большинстве школ есть определенные правила – рубашки, джемперы, брюки, иногда – пиджаки. В некоторых школах просят не использовать яркие принты в одежде и мультяшных героев, чтобы картинки не отвлекали на уроках. Вам понадобится несколько комплектов удобной, пастельных тонов одежды.

Повседневная обувь и обувь для праздничных дней. На каждый день подойдут спортивные туфли и даже кроссовки, для праздничных дней придется обзавестись туфлями или полуботинками.

Спортивная форма. Для теплого времени года – шорты и футболки, на холодное – спортивный костюм.

Спортивная обувь и сумка для нее.

Сменная обувь и сумка для сменной обуви. Узнайте в школе, будет ли необходима сменная обувь – это правило есть не во всех школах. Хотя в зимний период ученикам младших классов лучше переобуваться и не ходить весь день в зимней обуви. Сменная обувь должна быть удобной и легкой.

Школьный рюкзак. К покупке этого предмета стоит подходить тщательно и не пожалеть деньги на сумку с ортопедической спинкой хорошего качества, так как вашему ребенку придется носить его на плечах продолжительное время.

Также могут понадобиться гольфы, колготы, банты и заколки – для девочек, ремни и галстуки – для мальчиков. На праздничные дни в школу принято приходить в белых блузках или рубашках, или – в вышиванках.

Канцтовары. Обычно учителя первых классов выдают списки необходимых предметов и их количество. Туда входят: тетрадки, обложки для тетрадок, обложки для книг, ручки, карандаши простые и цветные, фломастеры, пенал, линейка, ножницы, клей, точилка, ластик, акварельные краски и кисточки, цветная бумага и картон, стакан, палитра, специальный фартук и нарукавники для рисования, папка для тетрадей, пластилин, ножик и доска для пластилина, альбомы для рисования. В некоторых школах может понадобиться дневник или его аналог, словарь для иностранных слов, нотная тетрадь.

Сколько придется потратить на сборы первоклассника

Как поделились со Styler эксперты аналитического портала, на комплект необходимых вещей для мальчика придется выложить 2428 гривен. Для девочки – 2338 гривен.

Комплект одежды для мальчика обойдется родителям в 1450 гривен. В него входят: 2 рубашки по 150 гривен, брюки за 200 гривен, туфли за 300 гривен, спортивный костюм за 300 гривен и кроссовки за 350 гривен. Можно сэкономить и присмотреть для ребенка одежду б/у – в этом возрасте дети из одежды вырастают быстрее, чем успевают ее поносить. Поэтому можно совершенно спокойно купить вещи, которые были надеты максимум 1-3 раза.

Для первоклассницы комплект одежды обойдется немного дешевле – в 1410 гривен. В список входят: 2 блузки по 180 гривен, юбки за 200 гривен, туфли за 250 гривен, спортивный костюм за 300 гривен и за такую же цену кроссовки. При желании можно приобрести сарафан дополнительно – за 170 гривен.

Минимальная цена набора канцтоваров – 211 гривен. Рюкзак обойдется в среднем в 460 гривен, новая сумка для обуви – около 135 гривен. Также родители рекомендуют купить ребенку ланчбокс – в магазинах цена колеблется от 80 до 172 гривен.

И это еще не все

Еще одна дополнительная статья расходов для школьников – техника. Если придется снова уйти на карантин, то ребенку понадобится отдельный компьютер или планшет с наушниками. Средний ноут потянет из бюджета от 11 тысяч гривен, планшет 2700 гривен. Обычные наушники – от 100 гривен, беспроводные – от 500 гривен.