Скільки коштує зібрати дитину в перший клас: запасаємося найнеобхіднішим

Що потрібно купити першокласнику до 1 вересня

Повсякденний одяг. Форма в Україні для школярів скасована, але вона може бути в тому навчальному закладі, куди ви віддали дитину вчитися. У більшості шкіл є певні правила - сорочки, джемпери, штани, іноді – піджаки. У деяких школах просять не використовувати яскраві принти в одязі та мультяшних героїв, щоб картинки не відволікали на уроках. Вам знадобиться кілька комплектів зручного, пастельних тонів одягу.

Повсякденне взуття та взуття для святкових днів. На кожен день підійдуть спортивні туфлі та навіть кросівки, для святкових днів доведеться придбати туфлі або черевики.

Спортивна форма. Для теплої пори року – шорти та футболки, на холодну - спортивний костюм.

Спортивне взуття і сумка для неї.

Змінне взуття і сумка для змінного взуття. Дізнайтеся в школі, чи буде необхідна змінне взуття – це правило є не у всіх школах. Хоча в зимовий період учням молодших класів краще перевзуватися і не ходити весь день в зимовому взутті. Змінне взуття повинна бути зручним і легким.

Шкільний рюкзак. До покупки цього предмета варто підходити ретельно і не пошкодувати гроші на сумку з ортопедичною спинкою хорошої якості, оскільки вашій дитині доведеться носити його на плечах тривалий час.

Також можуть знадобитися гольфи, колготи, банти та шпильки – для дівчаток, ремені та краватки – для хлопчиків. На святкові дні в школу заведено приходити в білих блузках або сорочках, або – у вишиванках.

Канцтовари. Зазвичай вчителі перших класів видають списки необхідних предметів і їх кількість. Туди входять: зошити, обкладинки для зошитів, обкладинки для книг, ручки, олівці прості та кольорові, фломастери, пенал, лінійка, ножиці, клей, точилка, ластик, акварельні фарби та пензлики, кольоровий папір і картон, стакан, палітра, спеціальний фартух і нарукавники для малювання, тека для зошитів, пластилін, ножик і дошка для пластиліну, альбоми для малювання. У деяких школах може знадобитися щоденник або його аналог, словник для іноземних слів, нотний зошит.

Скільки доведеться витратити на збори першокласника

Як поділилися зі Styler експерти аналітичного порталу, на комплект необхідних речей для хлопчика доведеться викласти 2428 гривень. Для дівчинки - 2338 гривень.

Комплект одягу для хлопчика обійдеться батькам в 1450 гривень. У нього входять: 2 сорочки по 150 гривень, штани за 200 гривень, туфлі за 300 гривень, спортивний костюм за 300 гривень і кросівки за 350 гривень. Можна заощадити та придбати для дитини одяг б/в – в цьому віці діти з одягу виростають швидше, ніж встигають його зносити. Тому можна абсолютно спокійно купити речі, які були надіті максимум 1-3 рази.

Для першокласниці комплект одягу обійдеться трохи дешевше - в 1410 гривень. У список входять: 2 блузки по 180 гривень, спідниці за 200 гривень, туфлі за 250 гривень, спортивний костюм за 300 гривень і за таку ж ціну кросівки. Якщо є бажання, можна придбати сарафан додатково – за 170 гривень.

Мінімальна ціна набору канцтоварів - 211 гривень. Рюкзак обійдеться в середньому в 460 гривень, нова сумка для взуття – близько 135 гривень. Також батьки рекомендують купити дитині ланчбокс - в магазинах ціна коливається від 80 до 172 гривень.

І це ще не все

Ще одна додаткова стаття витрат для школярів - техніка. Якщо доведеться знову піти на карантин, то дитині знадобиться окремий комп'ютер або планшет з навушниками. Середній ноут потягне з бюджету від 11 тисяч гривень, планшет 2700 гривень. Звичайні навушники - від 100 гривень, бездротові – від 500 гривень.