Сколько стоит обучение в университетах Украины в 2022 году: названы самые дорогие факультеты

Вступительная кампания в Украине еще не закончилась, и выпускники выбирают учебные заведения для получения высшего образования. Часть студентов будет учиться на бюджете, а часть выберет контракт, который в этом году подорожал почти во всех высших учебных заведения Украины в среднем на 5-10%.
Сколько стоит обучение в университетах Украины - читайте в материале ниже.
Самые дорогие факультеты в КПИ - это компьютерная инженерия - от 42 тысяч гривен в год, далее идет иностранная филология - от 40 тысяч гривен в год. Факультет права - 39,5 тысячи гривен в год и факультет журналистики - от 38,5 тысячи гривен в год.
Самые дорогие факультеты в КНУ - это международные отношения - от 58,8 тысячи гривен, право - от 56,8 тысячи гривен и журналистика - от 49,2 тысячи гривен.
За получение профессии переводчика с иностранных языков придется отдать от 38 до 49 тысяч гривен в год.
Обучение во Львове на престижные профессии обойдется дешевле, чем в столице. Самый дорогой факультет в ЛНУ - факультет электроники и компьютерных технологий, в том числе и кибербезопасность. Год обучения - от 26 до 42 тысяч гривен. За год обучения на факультете международных отношений придется заплатить от 35 до 38 тысяч гривен.
Компьютерные науки и технологии обойдутся за год обучения от 33 до 36 тысяч гривен
В этом учебном заведении цены на обучение немного ниже. Факультет права обойдется от 32 тысяч гривен в год, филология - от 30 тысяч гривен в год, журналистика - 31 тысяча гривен в год, кибербезопасность и компьютерные технологии - от 26 до 29 тысяч гривен в год.
Самый дорогой факультет в Могилянке - международные отношения. Год обучения от 62 тысячи гривен. Далее факультет права - 61 тысяч гривен. Информационные технологии - 55 тысяч гривен за год, иностранная филология - от 50 тысяч гривен за год.
Год обучения на факультете стоматологии обойдется от 42 тысяч гривен. Общая медицина - от 40 тысяч гривен.
Фармацевтический факультет - от 31 тысячи гривен, столько же обойдется год обучения на факультете педиатрии - от 31 тысячи гривен.
Кстати, ранее мы писали о том, что появился рейтинг лучших университетов Украины.
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