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Яка вартість навчання в університетах України в 2022 році: названо найдорожчі факультети

Фото: Яка вартість навчання в університетах України (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Вступна кампанія в Україні ще не закінчилася, і випускники обирають навчальні заклади для здобуття вищої освіти. Частина студентів навчатиметься на бюджеті, а частина обере контракт, який цього року подорожчав майже у всіх вищих навчальних закладах України в середньому на 5-10%.

Скільки коштує навчання в університетах України - читайте в матеріалі нижче.

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського"

Найдорожчі факультети в КПІ - це комп'ютерна інженерія - від 42 тисяч гривень на рік, далі йде іноземна філологія - від 40 тисяч гривень на рік. Факультет права - 39,5 тисячі гривень на рік і факультет журналістики - від 38,5 тисячі гривень на рік.

  • Інформаційні технології - від 35 до 45 тисяч гривень на рік
  • Кібербезпека - 35 тисяч гривень на рік
  • Соціологія - 33,9 тисячі гривень на рік
  • Менеджмент, маркетинг, економіка - близько 35 тисяч гривень на рік
  • Публічне управління та адміністрування - від 33,9 тисячі гривень на рік
  • Соціальна робота - від 29,2 тисячі гривень на рік
  • Хімічні технології та інженерія - від 16 до 25 тисяч гривень на рік
  • Телекомунікації та радіотехніка - 21,2 тисячі гривень на рік
  • Видавництво та поліграфія - 18,9 тисячі гривень на рік
  • Фізика, астрономія, електроніка та математика - 16,6 тисячі гривень на рік

КНУ імені Т. Шевченка

Найдорожчі факультети в КНУ - це міжнародні відносини - від 58,8 тисячі гривень, право - від 56,8 тисячі гривень і журналістика - від 49,2 тисячі гривень.

За отримання професії перекладача з іноземних мов доведеться віддати від 38 до 49 тисяч гривень на рік.

  • Фінанси, банківська справа - від 38 тисяч гривень на рік
  • Інформаційні технології - 38 тисяч гривень на рік
  • Архітектурний факультет - від 36,2 тисячі гривень на рік
  • Факультети природничих і гуманітарних наук, електроніки та комунікацій, математика і статистика - від 32 тисяч гривень на рік

Львівський національний університет імені І. Франка

Навчання у Львові на престижні професії обійдеться дешевше, ніж у столиці. Найдорожчий факультет в ЛНУ - факультет електроніки та комп'ютерних технологій, в тому числі й кібербезпека. Рік навчання - від 26 до 42 тисяч гривень. За рік навчання на факультеті міжнародних відносин доведеться заплатити від 35 до 38 тисяч гривень.

  • Право - від 38 тисяч гривень
  • Іноземна філологія - від 33 до 38 тисяч гривень
  • Економіка, маркетинг, менеджмент, банківська справа - від 27 до 33 тисяч гривень
  • Факультети психології, туризму, журналістики - від 28 тисяч за рік
  • Політологія, педагогіка, політологія, природничі науки - від 23 до 27 тисяч гривень за рік
  • Історичний факультет - 26-27 тисяч гривень за рік
  • Культура і мистецтво - від 26 до 27,5 тисячі гривень за рік

Національний університет "Львівська політехніка"

Комп'ютерні науки та технології обійдуться за рік навчання від 33 до 36 тисяч гривень

  • Факультет права - від 31 тисячі гривень за рік
  • Журналістика та міжнародні відносини - від 30 тисяч гривень на рік
  • Право - від 31 тисяч на рік
  • Факультети транспорту, архітектури та будівництва - від 17 тисяч гривень на рік

Національний авіаційний університет

У цьому навчальному закладі ціни на навчання трохи нижче. Факультет права обійдеться від 32 тисяч гривень на рік, філологія - від 30 тисяч гривень на рік, журналістика - 31 тисяча гривень на рік, кібербезпека та комп'ютерні технології - від 26 до 29 тисяч гривень на рік.

  • Міжнародні відносини - 33 тисячі гривень на рік
  • Авіаційний транспорт - 30 тисяч гривень на рік
  • Дизайн, економіка, політологія, психологія, фінанси, банківська справа, менеджмент, маркетинг, торгівля, архітектура і будівництво, туризм - від 26 тисяч гривень на рік.
  • Телекомунікації, біотехнології та біоінженерія, авіоніка, метрологія, електроенергетика, хімічні технології - від 17 до 19 тисяч гривень

Києво-Могилянська академія

Найдорожчий факультет в Могилянці - міжнародні відносини. Рік навчання від 62 тисячі гривень. Далі факультет права - 61 тисяч гривень. Інформаційні технології - 55 тисяч гривень за рік, Іноземна філологія - від 50 тисяч гривень за рік.

  • Журналістика - 43 тисячі гривень за рік
  • Політологія, психологія - 37,5 гривні за рік
  • Українська філологія - від 36 тисяч гривень за рік
  • Природничі науки - від 23 тисяч гривень за рік

Національний медичний університет імені О. Богомольця

Рік навчання на факультеті стоматології обійдеться від 42 тисяч гривень. Загальна медицина - від 40 тисяч гривень.

Фармацевтичний факультет - від 31 тисячі гривень, стільки ж обійдеться рік навчання на факультеті педіатрії - від 31 тисячі гривень.

Львівський медичний університет

  • Факультет стоматології - 45,8 тисячі гривень на рік
  • Загальна медицина - від 40,8 тисячі на рік
  • Фармацевтика - від 30,8 тисячі гривень на рік
  • Фізіотерапія - від 21,8 тисячі гривень на рік

До речі, раніше ми писали про те, що з'явився рейтинг кращих університетів України.

А ще розповідали про те, які професії будуть затребувані в Україні після війни.

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