Яка вартість навчання в університетах України в 2022 році: названо найдорожчі факультети

Вступна кампанія в Україні ще не закінчилася, і випускники обирають навчальні заклади для здобуття вищої освіти. Частина студентів навчатиметься на бюджеті, а частина обере контракт, який цього року подорожчав майже у всіх вищих навчальних закладах України в середньому на 5-10%.
Скільки коштує навчання в університетах України - читайте в матеріалі нижче.
Найдорожчі факультети в КПІ - це комп'ютерна інженерія - від 42 тисяч гривень на рік, далі йде іноземна філологія - від 40 тисяч гривень на рік. Факультет права - 39,5 тисячі гривень на рік і факультет журналістики - від 38,5 тисячі гривень на рік.
Найдорожчі факультети в КНУ - це міжнародні відносини - від 58,8 тисячі гривень, право - від 56,8 тисячі гривень і журналістика - від 49,2 тисячі гривень.
За отримання професії перекладача з іноземних мов доведеться віддати від 38 до 49 тисяч гривень на рік.
Навчання у Львові на престижні професії обійдеться дешевше, ніж у столиці. Найдорожчий факультет в ЛНУ - факультет електроніки та комп'ютерних технологій, в тому числі й кібербезпека. Рік навчання - від 26 до 42 тисяч гривень. За рік навчання на факультеті міжнародних відносин доведеться заплатити від 35 до 38 тисяч гривень.
Комп'ютерні науки та технології обійдуться за рік навчання від 33 до 36 тисяч гривень
У цьому навчальному закладі ціни на навчання трохи нижче. Факультет права обійдеться від 32 тисяч гривень на рік, філологія - від 30 тисяч гривень на рік, журналістика - 31 тисяча гривень на рік, кібербезпека та комп'ютерні технології - від 26 до 29 тисяч гривень на рік.
Найдорожчий факультет в Могилянці - міжнародні відносини. Рік навчання від 62 тисячі гривень. Далі факультет права - 61 тисяч гривень. Інформаційні технології - 55 тисяч гривень за рік, Іноземна філологія - від 50 тисяч гривень за рік.
Рік навчання на факультеті стоматології обійдеться від 42 тисяч гривень. Загальна медицина - від 40 тисяч гривень.
Фармацевтичний факультет - від 31 тисячі гривень, стільки ж обійдеться рік навчання на факультеті педіатрії - від 31 тисячі гривень.
До речі, раніше ми писали про те, що з'явився рейтинг кращих університетів України.
А ще розповідали про те, які професії будуть затребувані в Україні після війни.