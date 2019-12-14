ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скільки "Слуги народу" планують витратити на новорічному корпоративі: названі суми

STYLERЖиття    14.12.2019 - 17:28
Скільки "Слуги народу" планують витратити на новорічному корпоративі: названі суми
Скільки "Слуги народу" планують витратити на новорічному корпоративі (колаж РБК-Україна)

Також про захід висловився відомий політик

Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, де і за скільки партійці планують відзначати корпоратив в честь Нового року. Подробицями ділиться видання "Апостроф".

Голова "Слуги народу" каже, що партії була надана підтримка від фізичних та юридичних осіб, оскільки за законом партія може мати фінансування, розрахунковий рахунок.

Також про захід висловився і політик Борислав Береза. Він заявив, що вечірка пройде в одному з найдорожчих київських нічних клубів. "Давайте порахуємо. 250 слуг з дружинами та чоловіками, 100 кабмінівських зі своїми половинками і 100 опешних теж не по-одиночці. Разом від 900 до 1000 чоловік, по мінімуму. І на це 1 млн гривень? Смішно. Враховуючи цінник і пафос CHI, то "слугам" вистачить на салатик, мінералку і солодке. Але вже без шоу-програми без алкоголю. І все це на новорічний корпоратив?" - написав Береза.

Він вважає, що "слуги" брешуть, враховуючи те, що обраний ресторан є досить дорогим. Вечірка запланована на 20 грудня о 18.00.

Скільки &quot;Слуги народу&quot; планують витратити на новорічному корпоративі: названі сумиНардепи фракції "Слуга народу" проведуть новорічний корпоратив в ресторані "CHI" в Києві (Фото: google.com/maps)

Наголошується, що фінансувати вечірку будуть підприємці, які жертвують партії фінанси на їх роботу.

Скільки &quot;Слуги народу&quot; планують витратити на новорічному корпоративі: названі суми

До речі, захід обіцяє бути веселим. А кухня в закладі буде заснована на традиціях Південно-Східної Азії, Індії, Китаю і адаптована під європейські смаки.

У Росії заборонили серіал із Зеленським: що сталося "Слуги народу" відгуляють новорічний корпоратив в модному party place під Радою (фото)
Новини України Слуга народа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся