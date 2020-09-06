Сколько шоколада можно есть в день: ученые вычислили смертельную дозу

Сколько шоколада можно есть в день (иллюстративное фото: canva.com)

Исследователи твердят, что нужно быть осторожными при употреблении шоколада

Ученые провели исследование и определили, сколько шоколада можно есть в день без вреда для организма. Специалисты уверяют, что совсем исключать любимое лакомство из рациона не стоит, так как шоколад содержит массу полезных элементов.

Как утверждают специалисты, при умеренном употреблении шоколада, снижается риск развития ишемической болезни сердца. Такой вывод ученые сделали по результатам анализа данных о состоянии здоровья более 300 тысяч добровольцев. Среди других положительных влияний этого продукта на организм - повышение уровня "хорошего" холестерина. Также шоколад блокирует воспалительные процессы, улучшает состояние сосудов. Положительные свойства шоколада объясняются содержанием в продукте таких полезных веществ, как катехин, процианидины и эпикатехин.

По мнению медиков и ученых, самым полезным шоколадом является тот, в котором самое низкое содержание сахара и самое высокое содержание какао. Речь идет о горьком (темном) шоколаде. Также следует следить за объемом потребляемого продукта. Безопасная дневная доза темного шоколада составляет 50 граммов, а молочного - 20 граммов.

Медиками рассчитана определенная доза употребления шоколада, перейдя которую человек может умереть: 3 грамма на каждый килограмм человека. Так, например, если вес человека составляет 70 кг, то 17 кг шоколада может стать смертельной дозой для человека. Однако на практике были известны случаи, когда, съедая 5 кг шоколада, человек умирал. Детям, не достигшим 10-летнего возраста, особо не рекомендуется употреблять более 1 кг шоколада в день.

Напомним, что ранее были названы полезные привычки, которые на самом деле могут навредить.

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