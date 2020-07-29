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Эксперты назвали полезные свойства шоколада: но есть нюансы

Среда 29 июля 2020 07:01
Эксперты назвали полезные свойства шоколада: но есть нюансы
Шоколад имеет множество полезных свойств (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Эксперты рассказали о полезных свойствах шоколада

Употребление шоколада улучшает память, защищает кожу от солнца и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Так считают эксперты Испанской ассоциации сладостей.

При этом рекомендуется, чтобы шоколад содержал высокий процент какао. В таком случае в нем будет меньше молока и сахара и, следовательно, меньше калорий. Также это может быть органический и биодинамический шоколад, в котором нет синтетических удобрений, гербицидов или пестицидов. Об этом сообщает La Vanguardia.

"Чем темнее шоколад, тем выше концентрация какао в нем. Сто процентов какао дает много преимуществ. Это полноценная пища, содержащая белки, углеводы и полезные жиры. Она богата магнием, который важен для передачи нервных импульсов, формирования костей. Кроме того, в шоколаде содержатся антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые помогают кровяному давлению", - рассказал основатель компании "Pacari Chocolate" Сантьяго Перальта.

Содержащиеся в темном шоколаде антиоксиданты, такие как полифенолы, флавоноиды и катехины, помогают защитить более мягкую кожу от солнечных лучей, а также замедляют старение клеток. Высокое содержание магния также укрепляет мышцы, что необходимо для тех, кто регулярно выполняет физические нагрузки.

Кроме того, темный шоколад также улучшает настроение, так как он стимулирует выделение серотонина. Аналогичным образом, благодаря содержащемуся в нем теобромину, алкалоиду, похожему на кофеин, он стимулирует центральную нервную систему и защищает память, чтобы держать ум в тонусе.

Несмотря на чувствительность шоколада к высоким температурам, есть несколько способов его употребления. Чтобы сделать шоколад освежающим и питательным, например, его можно добавлять в летние десерты, муссы, мороженое, смузи.

Напомним, эксперты назвали список самых опасных продуктов, которые есть в холодильнике у каждого.

Ранее диетолог рассказал об овоще, который поможет быстро похудеть.

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