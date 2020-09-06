Скільки шоколаду можна їсти в день: вчені вирахували смертельну дозу

Скільки шоколаду можна їсти в день (ілюстративне фото: canva.com)

Дослідники твердять, що потрібно бути обережними при вживанні шоколаду

Вчені провели дослідження і визначили, скільки шоколаду можна їсти в день без шкоди для організму. Фахівці запевняють, що зовсім виключати улюблені ласощі з раціону не варто, оскільки шоколад містить масу корисних елементів.

Як стверджують фахівці, при помірному вживанні шоколаду, знижується ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Такий висновок вчені зробили за результатами аналізу даних про стан здоров'я понад 300 тисяч добровольців. Серед інших позитивних впливів цього продукту на організм - підвищення рівня "хорошого" холестерину. Також шоколад блокує запальні процеси, покращує стан судин. Позитивні властивості шоколаду пояснюються вмістом в продукті таких корисних речовин, як катехін, проціанідини та епікатехін.

На думку медиків і вчених, найбільш корисним шоколадом є той, в якому найнижчий вміст цукру і найвищий вміст какао. Мова йде про гіркий (темний) шоколад. Також слід стежити за обсягом споживаного продукту. Безпечна денна доза темного шоколаду становить 50 грамів, а молочного - 20 грамів.

Медиками розрахована певна доза вживання шоколаду, перейшовши яку людина може вмерти: 3 г на кожен кілограм ваги. Так, наприклад, якщо вага людини становить 70 кг, то 17 кг шоколаду може стати смертельною дозою для людини. Однак на практиці були відомі випадки, коли, з'їдаючи 5 кг шоколаду, людина помирала. Дітям, які не досягли 10-річного віку, особливо не рекомендується вживати понад 1 кг шоколаду на день.

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