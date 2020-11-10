Сколько на самом деле зарабатывают судьи КСУ: названа ошеломляющая сумма

Зарплата судей КСУ (коллаж: РБК-Украина)

Стало известно сколько зарабатывают судьи КСУ

За 10 месяцев 2020 года на выплату зарплаты одного судьи Конституционного суда Украины потрачено около 2,5 миллиона гривен бюджетных средств. При этом средний размер зарплаты судьи КСУ составляет 254 тысячи гривен в месяц.

Финансирование Конституционного суда Украины за 10 месяцев 2020 года стоило государству 211 миллионов гривен, а за весь 2019 год - 254 миллиона гривен. Об этом сообщает Радио Свобода.

На зарплаты судей влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к государственной тайне.

Кроме того, судья Конституционного суда имеет право на выплату выходного пособия в случае отставки.

Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Конституционного суда Украины в размере 314,5 миллиона гривен, однако нельзя просто разделить эту сумму на 15 судей.

В расходы Конституционного суда входят не только выплаты зарплат судьям, но и расходы на обеспечение организационного, аналитического, юридического, информационного и материально-технического обеспечения.

Напомним, журналисты рассказали, чем владеет глава КСУ Александр Тупицкий, кроме жилья в Крыму.

Ранее против главы Конституционного суда открыли дело за госизмену.