Элитные квартиры и усадьба: чем еще владеет глава КСУ, кроме жилья в Крыму

У Александра Тупицкого нашли много недвижимости (фото: РБК-Украина)

Журналисты рассказали, чем еще владеет глава КСУ Александр Тупицкий

Глава КСУ Александр Тупицкий кроме жилья в оккупированном Крыму владеет также недвижимостью в Киеве и за его пределами. Имущество записано на его семью. Это выяснили журналисты программы "Схемы", которые и рассказали про элитную квартиру и огромный особняк в Василькове.

Так, например, в ЖК "Новопечерские липки" у судьи есть четырехкомнатная квартира площадью 216, 5 квадратных метров. Владельцем записана мать и теща Тупицкого. Это касается и элитного особняка под Киевом. Все это было приобретено еще в 2013 году. Также в ЖК на Печерске куплено еще два паркоместа.

На Печерске у Тупицкого есть огромная квартира (Скриншот Схемы)

Журналисты сообщают, что средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК по состоянию на 2013 год составляла $2900, то есть квартира такой площадью стоила там более полумиллиона долларов.

В выписке из государственного реестра сказано, что владелицей квартиры является мать главы КСУ Галина Тупицкая. Когда купили жилье ей было 73 года.

В Василькове Киевской области у семьи имеется вилла с бассейном.Площадь дома - 211,4 квадратных метра, земельных участков - 23 сотки.

Особняк купили в 2018 году и записали на тещу Тупицкого Ларису Колпаченко. Формально ему принадлежат лишь 7,5 соток земли в Василькове - они есть в декларации. По словам журналистов, теща работала аптекарем в Донецке долгое время.

"Если посмотреть на территорию сверху, то видно что между земельным участком Александра Тупицкого и участками, оформленными на его тещу Ларису Колпаченко, нет забора, и это одна общая территория – на которой стоит большой особняк и несколько дополнительных сооружений, также здесь расположен бассейн и небольшой пруд", - сообщают журналисты.

Тупицкий владеет домом в Василькове (Скриншот Схемы)

Судя по всему в этот особняк часто наведывается сам Тупицкий и активно им пользуется. Например, 1 ноября возле дома увидели автомобиль, на котром ездит жена Тупицкого - BMW X6.

Напомним, что ранее журналисты "Схем" заявили, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз в оккупированно Крыму.

Напомним, что против главы Конституционного суда открыли дело за госизмену.

