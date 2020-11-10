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Скільки насправді заробляють судді КСУ: названа приголомшуюча сума

Вівторок 10 листопада 2020 19:49
Скільки насправді заробляють судді КСУ: названа приголомшуюча сума
Зарплата суддів КСУ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Стало відомо скільки заробляють судді КСУ

За 10 місяців 2020 року на виплату зарплати одного судді Конституційного суду України витрачено близько 2,5 мільйона гривень бюджетних коштів. При цьому середній розмір зарплати судді КСУ становить 254 тисячі гривень на місяць.

Фінансування Конституційного суду України за 10 місяців 2020 року коштувало державі 211 мільйонів гривень, а за весь 2019 рік - 254 мільйони гривень. Про це повідомляє Радіо Свобода.

На зарплати суддів впливають стаж роботи, науковий ступінь, перебування на адміністративній посаді в суді та робота, яка передбачає доступ до державної таємниці.

Крім того, суддя Конституційного суду має право на виплату вихідної допомоги у разі відставки.

Державний бюджет на 2020 рік передбачає фінансування Конституційного суду України у розмірі 314,5 мільйона гривень, проте не можна просто розділити цю суму на 15 суддів.

У витрати Конституційного суду входять не тільки виплати зарплат суддям, але і витрати на забезпечення організаційного, аналітичного, юридичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, журналісти розповіли, чим володіє голова КСУ Олександр Тупицький, крім житла в Криму.

Раніше проти голови Конституційного суду відкрили справу за держзраду.

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