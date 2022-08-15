Сколько кочанов кукурузы можно съесть, и кому нельзя ее употреблять вообще

Кукуруза - полезна или нет?

не является ни панацеей, ни ядом.

Так,





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В кукурузе много углеводов

Один кочан содержит около 17 г углеводов, тогда как жира всего 1 г, а белков - 3 грамма.

При этом в кукурузе больше белка, чем во многих других овощах, что делает ее хорошим выбором для вегетарианцев и веганов.

Польза антиоксидантов

Некоторые сорта кукурузы богаты антиоксидантами каротиноидами - сорта ярко-оранжевого цвета.

Антиоксиданты борются с действием свободных радикалов в организме. Последние могут играть определенную роль в процессе старения и развития ряда хронических заболеваний.

Не содержит глютена

Хотя технически кукуруза является зерном, она также не содержит глютена. Это делает кукурузу безопасным вариантом для людей с целиакией или непереносимостью глютена, которые хотят добавить зерно в свой рацион.

Риски употребления кукурузы

Основная проблема кукурузы заключается в том, что она может действовать как "наполнитель". Это может заставить людей есть слишком много углеводов и слишком мало продуктов, богатых питательными веществами.

Организм не может переваривать кукурузу. Кукуруза имеет высокое содержание целлюлозы, которую организм не может усвоить. Однако организм расщепляет другие компоненты кукурузы.

Чтобы кукуруза переваривалась лучше, ее надо жевать тщательнее. Длительное жевание поможет пищеварительной системе расщепить целлюлозные стенки, чтобы получить больше питательных веществ.

Кому стоит отказаться (ограничить) употребление кукурузы

Людям, которые пытаются уменьшить потребление углеводов, следует избегать кукурузы.

Тем, кто стремится соблюдать диету с высоким содержанием белка тоже лучше избегать кукурузы.

В любом случае - кукуруза это вкусно! И летом можно себе позволить несколько кочанчиков без вреда для здоровья. Главное - знать меру и не потреблять больше двух в день.