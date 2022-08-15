Сколько кочанов кукурузы можно съесть, и кому нельзя ее употреблять вообще

В Украине в разгаре "сезон кукурузы", поэтому стоит знать о преимуществах и недостатках этого продукта для организма, сколько кочанов можно съесть за день, и кому противопоказаны сладкие желтые зернышки.
Об этом сообщает научный журнал Medical News Today.
не является ни панацеей, ни ядом.
Так,
Один кочан содержит около 17 г углеводов, тогда как жира всего 1 г, а белков - 3 грамма.
При этом в кукурузе больше белка, чем во многих других овощах, что делает ее хорошим выбором для вегетарианцев и веганов.
Некоторые сорта кукурузы богаты антиоксидантами каротиноидами - сорта ярко-оранжевого цвета.
Антиоксиданты борются с действием свободных радикалов в организме. Последние могут играть определенную роль в процессе старения и развития ряда хронических заболеваний.
Хотя технически кукуруза является зерном, она также не содержит глютена. Это делает кукурузу безопасным вариантом для людей с целиакией или непереносимостью глютена, которые хотят добавить зерно в свой рацион.
Основная проблема кукурузы заключается в том, что она может действовать как "наполнитель". Это может заставить людей есть слишком много углеводов и слишком мало продуктов, богатых питательными веществами.
Организм не может переваривать кукурузу. Кукуруза имеет высокое содержание целлюлозы, которую организм не может усвоить. Однако организм расщепляет другие компоненты кукурузы.
Чтобы кукуруза переваривалась лучше, ее надо жевать тщательнее. Длительное жевание поможет пищеварительной системе расщепить целлюлозные стенки, чтобы получить больше питательных веществ.
В любом случае - кукуруза это вкусно! И летом можно себе позволить несколько кочанчиков без вреда для здоровья. Главное - знать меру и не потреблять больше двух в день.
Ранее мы писали, как безопасно и полезно готовить на сковородке.
Также сообщалось про известные успокаивающие лекарства, которые на самом деле не работают.