Скільки качанів кукурудзи можна з'їсти, і кому не можна її вживати взагалі

Кукурудза - корисна чи ні?

не є ні панацеєю, ні отрутою.

Так,





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В кукурудзі забагато вуглеводів

Один качан містить близько 17 г вуглеводів, тоді як жиру всього 1 г, а білків - 3 грами.

При цьому у кукурудзі більше білка, ніж у багатьох інших овочах, що робить її хорошим вибором для вегетаріанців і веганів.

Користь антиоксидантів

Деякі сорти кукурудзи багаті антиоксидантами каротиноїдами - сорти яскраво-помаранчевого кольору.

Антиоксиданти борються з дією шкідливих вільних радикалів в організмі. Останні можуть відігравати певну роль у процесі старіння та розвитку низки хронічних захворювань.

Не містить глютену

Хоча технічно кукурудза є зерном, вона також не містить глютену. Це робить кукурудзу безпечним варіантом для людей з целіакією або непереносимістю глютену, які хочуть додати зерно до свого раціону.

Ризики вживання кукурудзи

Основне занепокоєння щодо кукурудзи полягає в тому, що вона може діяти як "наповнювач". Це може змусити людей їсти занадто багато вуглеводів і занадто мало продуктів, багатих на поживні речовини.

Організм не може перетравлювати кукурудзу. Кукурудза має високий вміст целюлози, яку організм не може засвоїти. Однак організм розщеплює інші компоненти кукурудзи.

Щоб кукурудза перетравлювалася краще, її треба жувати ретельніше. Тривале жування допоможе травній системі розщепити целюлозні стінки, щоб отримати більше поживних речовин.

Кому варто відмовитися (обмежити) вживання кукурудзи

Людям, які намагаються зменшити споживання вуглеводів, слід уникати кукурудзи.

Тим, хто прагне дотримуватись дієти з високим вмістом білка теж краще уникати кукурудзи.

В будь-якому разі - кукурудза це смачно! І влітку можна собі дозволити кілька качанчиків без шкоди для здоров'я. Головне - знати міру і не споживати більше двох качанів на день.