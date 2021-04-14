Сколько платят за эскорт: модели откровенно рассказали об услугах

Украинские модели, отсидевшие 10 дней в тюрьме в Дубае и депортированные из-за голой фотосессии , утверждают, что не оказывали услуги по эскорту. При этом девушки, которые работают в таком бизнесе годами, утверждают, что эскорт не всегда означает интим.

На условии анонимности девушки рассказали, что встреча с продолжением происходит по соглашению сторон и за отдельную доплату.

Отмечается, что в Объединенных Арабских Эмиратах обычно довольно хорошо платят, а самыми "денежными" считаются тусовки с шейхами.

Вообще же за один день зарубежной вечеринки можно заработать от 500 до нескольких тысяч долларов.

Как считает модель Елена Башаева, которая работает по контракту, украинки в Дубае могли вляпаться в скандал по вине организатора фотосета.

"Девчонки подумали: ничего страшно. Кто узнает? Как всегда, сказали, что лица не будет видно и еще всякую чушь", - прокомментировала модель резонансную историю.

Елена добавила, что не раз сталкивалась с тем, что украинских девушек за рубежом считают легкодоступными, а скандал в ОАЭ испортил репутацию украинок на весь мир.

При этом "виновниц" инцидента проститутками она не считает. Елена также объяснила, что такое на самом деле эскорт.

"Эскорт - это не проституция. Возможно, кто-то думает, что это проституция просто под новым названием - эскорт. Но я считаю, что это не проституция. За то, что вы едете, сидите и общаетесь с людьми, вас там 20 человек, вы поужинали и поехали домой - это не проституция. Это просто общение. Вы просто составляете компанию какому-то мужчине", - говорит модель.

Башаева также рассказала, что сотрудничает только с проверенными агентствами, чтобы не попасть впросак, и за 3 месяца получает от 300 до 1,5 тысячи долларов.