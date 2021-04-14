Скільки платять за ескорт: моделі відверто розповіли про послуги

Українські моделі, які відсиділи 10 днів у в'язниці в Дубаї та були депортовані через голу фотосесію , стверджують, що не надавали послуги ескорту. При цьому дівчата, які працюють в такому бізнесі роками, стверджують, що ескорт не завжди означає інтим.

На умові анонімності дівчата розповіли, що зустріч із продовженням відбувається за згодою сторін і за окрему доплату.

Зазначається, що в Об'єднаних Арабських Еміратах зазвичай досить добре платять, а найбільш "грошовими" вважаються тусовки з шейхами.

Взагалі ж за один день зарубіжної вечірки можна заробити від 500 до кількох тисяч доларів.

Як вважає модель Олена Башаєва, яка працює за контрактом, українки в Дубаї могли вляпатися у скандал з вини організатора фотосету.

"Дівчата подумали: нічого страшно. Хто дізнається? Як завжди сказали, що обличчя не буде видно і ще всіляку нісенітницю", - прокоментувала модель резонансну історію.

Олена додала, що не раз стикалася з тим, що українських жінок за кордоном вважають легкодоступними, а скандал в ОАЕ зіпсував репутацію українок на весь світ.

При цьому "винуватиць" інциденту повіями вона не вважає. Олена також пояснила, що таке насправді ескорт.

"Ескорт - це не проституція. Можливо, хтось думає, що це проституція просто під новою назвою - ескорт. Але я вважаю, що це не проституція. За те, що ви їдете, сидите і спілкуєтеся з людьми, вас там 20 осіб, ви повечеряли та поїхали додому - це не проституція. Це просто спілкування. Ви просто складаєте компанію якомусь чоловікові", - каже модель.

Башаєва також розповіла, що співпрацює тільки з перевіреними агентствами, щоб не потрапити в халепу, і за 3 місяці отримує від 300 до 1,5 тисячі доларів.