Во сколько обойдется стол на Новый год 2020: эксперты ошарашили прогнозом

Во сколько обойдется стол на Новый год-2020 (коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали, во сколько обойдется новогодний праздничный стол в этом году

Новый год-2020 украинцам обойдется дороже, чем празднование 2019-го года. По сравнению с прошедшим празднованием, стоимость стола к Новому году-2020 вырастет на 7%. В украинской валюте цена праздника для компании из восьми человек (с алкоголем и без излишеств) будет равна 3,5 тысячам гривен. Об этом рассказал эксперт Алексей Дорошенко.

Руководитель общественной организации "Национальный совет экономического развития" Алексей Дорошенко считает, что, если на празднование Нового года-2020 планируются деликатесы, придется выложить свыше 4 тысяч гривен. Стоимость же около 3,5 тысяч гривен актуальна для тех, кто планирует готовить традиционные новогодние блюда, включая салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки.

Новогодний ужин (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Если вы празднуете, имея зарплату в 4–6 тыс. грн, в месяц, то для вас он (Новогодний стол - ред.) подорожает. Потому что это будут самые недорогие продукты, и в этой категории мы видели очень серьезные колебания цен, например, на овощи, хлеб. А если, наоборот, стол у вас дорогой, и количество отечественных продуктов на нем составляет порядка 20%, то он с высокой долей вероятности будет дешевле, чем в прошлом году", - отмечает эксперт Алексей Дорошенко.

Цены на продукты в декабре

Цены в Украине в декабре 2019 поднимутся на ряд продуктов и товаров на уровне прогнозируемой инфляции. Алексей Дорошенко рассказал, что потребительская инфляция за 2 последних месяца прогнозируется на уровне 1,5-1,8%.

"Возможны колебания цен на овощи борщового набора. Следует ожидать и дальнейшего подорожания куриных яиц. Некоторые крупы и хлеб будут лидерами, но в рамках 2-3% за ноябрь-декабрь", - отметил специалист.

По его словам, большинство продуктов в последние два месяца года станут немного дороже, но цены не опередят потребительскую инфляцию.

Характерное в эту пору года сильное подорожание коснется свежих овощей и фруктов - из-за окончания сезона в Украине.