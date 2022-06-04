Сколько нужно времени паре, чтобы влюбиться? Ученые назвали точное время

Ученые провели исследование и выяснили, сколько же нужно времени, чтобы между мужчиной и женщиной зародились романтические отношения.

Оказывается, для того, чтобы между двумя людьми вспыхнула искра - нужно всего две минуты. Такой вывод сделали ученые из Израиля после анализа изменений физиологических процессов у людей, которые ходят на экспресс-свидания.

Уже через две минуты у пар, которые заинтересовали друг друга, срабатывает одинаковая скорость потоотделения. Именно этот показатель ученые назвали основным маркером того, что состоялась так называемая "синхронизация" пары.

Следующим этапом становится синхронизация движений. Например, мужчина и женщина начинают одновременно улыбаться или кивать головой, шевелить руками или ногами.

"Взаимосвязь с другими партнерами во многом зависит от того, насколько им удалось синхронизировать между собой свои тела. Наше исследование показало, что буквально на второй минуте свидания начинает возникать синхронизация природного характера, которая может быть подтверждением романтического интереса", - рассказал автор исследования Шир Ацил.

Теория эволюции показывает, что при выборе партнера человек подсознательно учитывает определенные черты. Это может быть цвет волос, форма лица и даже ширина бедер - что является доказательством у женщин к продолжению рода. Но теории не говорят о том, как появляется первоначальная тяга друг к другу.

В исследовании приняли участие 32 пары - 16 мужчин и 16 женщин, которые заинтересованы в романтических отношениях. Эксперимент проводили в три этапа - по одному свиданию на 5 минут. Пока участники общались и знакомились, за их состоянием наблюдали с помощью специальных браслетов.

Регистрировались изменения организма, движения рук и ног. После эксперимента был опрошены все участники. И выяснилось, что самые успешные пары получились из тех, у кого электродермальная активность срабатывала через две минуты.

А проявление одних и тех же поведенческих движений наблюдалось в течении всех 5 минут свидания.

Ученые обнаружили еще один интересный фактор. Женщин сексуально притягивали те мужчины, которые демонстрировали высокий уровень синхронности с ними.