Сколько нужно есть овощей и фруктов, чтобы продлить жизнь: ученые удивили находкой

В Британии органы здравоохранения рекомендуют есть пять порций фруктов и овощей в день. Но исследования показали, что такого количества может быть недостаточно, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Что показало исследование

Так, осмотр более 95 научных исследований определил, насколько употребление фруктов и овощей может снизить шансы человека умереть от болезней. Поэтому у людей, которые ели 10 порций фруктов и овощей в день, риск смерти почти на треть ниже, чем у тех, кто не ел ничего во время исследований.

А вот другое исследование, которое отслеживало людей в течение тридцати лет показало, что увеличение продолжительности жизни в значительной мере связано с низким уровнем сердечных заболеваний и рака - двух основных причин смерти.

Что поможет снизить риск рака

Снижение риска рака на 14% наблюдалось при приеме 7-7,75 порций в день, без дополнительных преимуществ при более высоком уровне потребления. В частности, снизить риск заболевания могут овощи семейства крестоцветных, особенно брокколи.

Кроме того, преимущества употребления свежих фруктов и овощей могут быть связаны с содержанием в них витаминов и минералов. Специалисты говорят, что такие преимущества могут быть связаны с содержанием клетчатки в растениях.

Важно, что потребление 10 порций фруктов и овощей в день оказалось наиболее эффективным против заболеваний. Также более низкие уровни потребления по-прежнему могут принести значительную пользу здоровью человека.