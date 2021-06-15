За сколько можно продать свои 2 га земли: цены в разных регионах Украины

При покупке или продаже земельного участка нужно подходить взвешенно, детально проанализировав расположение, состояние участка, имеющиеся документы, а также все возможные риски.
Разобраться в аспектах купли-продажи земельных участков помог основатель сервиса Feodal.Оnline Андрей Демьянович, сообщает Kurkul.com.
При продаже земли первое, что необходимо - это обнародовать свое желание. Это можно сделать несколькими способами: идти к местным фермерам, используя принцип "сарафанного радио", или выставить свое объявление на маркетплейсах, таких как OLX, или на специализированных площадках, таких как биржа сельхозземель Zemelka.ua.
Цены на земельные участки зависят от разных регионов, где они продаются.Так, к примеру, в Волынской области в Луцком районе 2 га земли стоят 15 тысяч долларов.
Скриншот с zemelka.ua
В Киевской области в селе Гуровщина за такой земельный участок просят уже 4 миллиона гривен (148,5 тысяч долларов).
Скриншот с olx.ua
В Харьковской области в Изюмском районе приватизированный земельный участок в 2 га продают за 3 тысячи долларов.
Скриншот с olx.ua
В Одесской области на Фонтанке 2 га земли продают за 597 тысяч долларов. В описании говорится, что землю можно использовать под любой вид деятельность и даже под застройку многоэтажек.
Скриншот с olx.ua
Во Львовской области в Сколивском районе в селе Тухля земельный участок в 2 га продают за 140 тысяч долларов.
Скриншот с olx.ua
Договор купли-продажи земельного участка официально заверяется у нотариуса. Для подписания соглашения необходим такой пакет документов:
После регистрации права собственности и уплаты админсбора течение 3-5 дней фермер становится собственником земельного участка.
Напомним, в Украине запустят рынок земли с 1 июля.
Ранее в Кабмине высказались о земельной реформе в Украине и заявили, что бесплатных участков на всех не хватит.