За сколько можно продать свои 2 га земли: цены в разных регионах Украины

При продаже земли первое, что необходимо - это обнародовать свое желание. Это можно сделать несколькими способами: идти к местным фермерам, используя принцип "сарафанного радио", или выставить свое объявление на маркетплейсах, таких как OLX, или на специализированных площадках, таких как биржа сельхозземель Zemelka.ua.

Цены на землю

Цены на земельные участки зависят от разных регионов, где они продаются.Так, к примеру, в Волынской области в Луцком районе 2 га земли стоят 15 тысяч долларов.

Скриншот с zemelka.ua

В Киевской области в селе Гуровщина за такой земельный участок просят уже 4 миллиона гривен (148,5 тысяч долларов).

Скриншот с olx.ua

В Харьковской области в Изюмском районе приватизированный земельный участок в 2 га продают за 3 тысячи долларов.

Скриншот с olx.ua

В Одесской области на Фонтанке 2 га земли продают за 597 тысяч долларов. В описании говорится, что землю можно использовать под любой вид деятельность и даже под застройку многоэтажек.

Скриншот с olx.ua

Во Львовской области в Сколивском районе в селе Тухля земельный участок в 2 га продают за 140 тысяч долларов.

Скриншот с olx.ua

Пакет документов при купле-продаже земли

Договор купли-продажи земельного участка официально заверяется у нотариуса. Для подписания соглашения необходим такой пакет документов:

Справка, удостоверяющая целевое назначение земельного участка - для ведения личного селянского хозяйства. В некоторых районах Украины паи имеют такое назначение, то есть теоретически их можно покупать и продавать, но нотариусы в избежание спорных случаев добавляют в перечень документов такую ​​справку.

Оригинал выписки из Государственного земельного кадастра, стоимость которого составляет примерно 100 грн.

Экспертная оценка земельного участка, заказывается в соответствующей организации. Ориентировочная стоимость - 1 тысяча гривен.

Правоустанавливающий документ на земельный участок. Это может быть решение сельского совета, приказ Госгеокадастра или решение общины Украины.

Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. В случае отсутствия объекта в реестре в процессе подписания соглашения земельный участок будет зарегистрирован, но придется заплатить административный сбор.

Документы сторон. Для физического лица это паспорт и ИНН, для юридического - учредительные документы.

После регистрации права собственности и уплаты админсбора течение 3-5 дней фермер становится собственником земельного участка.