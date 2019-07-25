Сколько можно предупреждать: в Одессе маленький ребенок выпал из окна высотки

Ребенок выпал из многоэтажки в Одессе (фото: коллаж РБК-Украина)

Полуторагодовалый мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна

Вчера, 24 июля, в Одессе произошел несчастный случай с полуторагодовалым мальчиком, который выпал из окна восьмого этажа. От полученных травм малыш скончался на месте. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Инцидент произошел в Приморском районе на улице Маршала Говорова. По словам очевидцев, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса малыша.

Ребенок выпал из многоэтажки в Одессе (фото: Telegram-канал odessa_hello)

Свидетели происшествия рассказали, что сразу же вызвали бригаду скорой помощи, но когда медики приехали на место инцидента, то мальчик уже не подавал никаких признаков жизни.

К сожалению, в Украине участились подобные случаи, которые ничему не учат родителей.

Пользователи сети прокомментировали эту трагедию.

Сколько можно родителей предупреждать. Детей нельзя оставлять одних. Царствие ему небесное;

Изготовителям окон нужно функцию - защита для детей включить в стоимость (250 грн замочек). А родителям быть, конечно, всегда на чеку;

Искренне соболезную родителям... Когда и я с двумя малышами погодками на 7 этаже квартиру снимали, ни секунды мне покоя не было, где там дети были. Очень тяжело на самом деле, жалко малыша.

Господи, что творится??? Родители, будьте более внимательны к своим деткам!!! Это не первый случай!!! Соболезнования родным и близким пережить это горе!

Боже... Маленькая крошечка...Как же так??? Где родители??? Почему детки страдают от такого отношения к себе???

Какое горе... соболезнование родителям;

Ну почему??? Ну купите уже замки на окна! Сколько еще должно случится трагедий? Просто нет слов! Оборвалась жизнь... соболезную родителям.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Луцке младенец вылетел с пятого этажа. Мальчик чудом зацепился за профиль балкона не третьем этаже и это спасло ему жизнь.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе пятилетняя девочка выпала из окна 10-го этажа.