Скільки можна попереджати: в Одесі маленька дитина випала з вікна висотки

Дитина випала з багатоповерхівки в Одесі (фото: колаж РБК-Україна)

Півторарічний хлопчик сперся на москітну сітку і випав з вікна

Вчора, 24 липня, в Одесі стався нещасний випадок з півторарічним хлопчиком, який випав з вікна восьмого поверху. Від отриманих травм дитина померла на місці. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Інцидент стався в Приморському районі на вулиці Маршала Говорова. За словами очевидців, дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала ваги малюка.

Дитина випала з багатоповерхівки в Одесі (фото: Telegram-канал odessa_hello)

Свідки події розповіли, що одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги, але коли медики приїхали на місце інциденту, то хлопчик вже не подавав жодних ознак життя.

На жаль, в Україні почастішали подібні випадки, які нічому не вчать батьків.

Користувачі мережі прокоментували цю трагедію.

Скільки можна батьків попереджати. Дітей не можна залишати самих. Царство йому небесне;

Виробникам вікон треба функцію - захист для дітей включити у вартість (250 грн замочок). А батькам бути, звичайно, завжди на поготові;

Щиро співчуваю батькам... Коли і я з двома малюками погодками на 7 поверсі квартиру знімали, ні секунди мені спокою не було, де там діти були. Дуже важко насправді шкода малюка.

Господи, що діється??? Батьки, будьте більш уважні до своїх діток!!! Це не перший випадок!!! Співчуття рідним і близьким пережити це горе!

Боже... Маленька крихітка...Як же так??? Де батьки??? Чому дітки страждають від такого ставлення до себе???

Яке горе... співчуття батькам;

Ну чому??? Ну купіть вже замки на вікна! Скільки ще повинно трапиться трагедій? Просто немає слів! Обірвалося життя... співчуваю батькам.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Луцьку немовля вилетіло з п'ятого поверху. Хлопчик дивом зачепився за профіль балкона не третьому поверсі і це врятувало йому життя.

Раніше повідомлялося про те, що в Одесі п'ятирічна дівчинка випала з вікна 10-го поверху.