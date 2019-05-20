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Игра престолов: чем 5 серия 8 сезона поразила зрителей (+трейлер 6 эпизода)

STYLERФильмы и сериалы    20.05.2019 - 08:36
Игра престолов: чем 5 серия 8 сезона поразила зрителей (+трейлер 6 эпизода)
Фото: Игра престолов - 6 серия 8 сезона (коллаж РБК-Украина)

5 серия 8 сезона сериала "Игры престолов" шокировала фанов

5 серия 8 сезона "Игры престолов" стала предметом негодования и бурного обсуждения в сети. Поклонники пребывают в ярости после просмотра предпоследней серии, а более 200 тысяч человек уже подписали петицию с требованием переписать сценарий и переснять сериал более опытными сценаристами.

Тем временем обозреватель BBC Марк Шеа определил главных претендентов на Железный трон. Уже сегодня, 20 мая, миллионы фанатов узнают, насколько правдивым был прогноз эксперта.

5 серия 8 сезона "Игры престолов"

Предпоследняя серия была посвящена уничтожению столицы Вестероса. Дейнерис с помощью дракона разгромила все защитные сооружения Серсеи и начала крушить город, убивая всех на своем пути.

Помимо того, фанатам пришлось распрощаться и с некоторыми главными героями. Например, Вариса казнили за предательство. Пес пал в бою против своего брата Горы, Серсея и Джейме погибли под завалами.

Трейлер 6 серии 8 сезона "Игры престолов"

Трейлер последней серии безмолвен. За 30 секунд в ролике успели показать Дейнерис и ее воинов. Также нам показали Тириона и Арью, которые наблюдают за всем со стороны и, кажется, не собираются прощать королеве уничтожение невинных людей.

Видео: (YouTube/GameofThrones)

Мы писали о том, что исполнительница роли Сансы Старк испытывала психологические проблемы и даже подумывала о самоубийстве.

А также рассказывали о том, что фанаты сериала "Игра престолов" недовольны концовкой восьмого сезона и хотят требовать от создателей переснять финальные эпизоды.

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