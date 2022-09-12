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За сколько минут должна доехать "скорая" на вызов и в каких случаях она не приедет

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Понедельник 12 сентября 2022 12:38
За сколько минут должна доехать "скорая" на вызов и в каких случаях она не приедет За сколько времени должна приехать "скорая" на вызов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во время военного положения важно помнить, что в случае ведение активных боевых действий на территории, с которой поступил вызов, выезд "скорой" отсрочат до прекращения угрозы.

В частности, все вызовы скорой помощи делятся на четыре категории. Вопрос проезда бригады "экстренки" регулируется постановлением Кабмина №1271 "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия". Об этом пишет Минздрав.

Отмечается, что все вызовы, в зависимости от жалоб пациента, делятся на:

  • критические - сопровождаются отсутствием или неэффективным дыханием, признаками массивного кровотечения или кровопотери;
  • экстренные - сопровождаются нарушением сознания, признаками кровотечения, острого коронарного синдрома, мозгового инсульта и расстройствами дыхания;
  • не экстренные - пациент нуждается в оценке состояния здоровья, однако его состояние не является неотложным, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению его состояния;
  • непрофильные - состояние пациента не является неотложным и не требует оказания медицинской помощи на месте.

Эксперты говорят, что на критический вызов бригады имеют доехать за 10 минут, на экстренный - за 20. На не экстренные или непрофильные вызовы медики не выезжают.

Также в случае не экстренных обращений к пациенту могут направить медиков, но только при условии, что есть свободные бригады и нет доступа к получению первичной медицинской помощи у семейного врача. А если непрофильное состояние, то пациента могут проконсультировать в телефонном режиме.

Кроме того, отмечается, что учитывая обстоятельства, которые не зависят от организации системы оказания экстренной медицинской помощи, допускается превышение норматива доезда. Например, если речь идет об усложненном дорожном движении, метеорологических условиях, сезонных особенностях, эпидемиологической ситуации и т.д.

Ранее мы сообщали, приедут на вызов врачи во время комендантского часа.

Также мы писали, как получить больничный во время войны.

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Министерство здравоохранения Украины
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