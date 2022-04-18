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Как получить больничный во время войны: объяснение Минздрава

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Понедельник 18 апреля 2022 17:01
Как получить больничный во время войны: объяснение Минздрава Электронный больничный (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Министерство здравоохранения рассказало об оформлении больничного листа во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

В частности, чтобы получить больничный в условиях военного положения нужно:

  • обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу. В случае наличия объективных оснований он сформирует соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения;
  • оформленное врачом медицинское заключение направляется в электронный реестр листков нетрудоспособности;
  • если вы не застрахованы, листки нетрудоспособности в электронном реестре не формируются. А документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является медицинское заключение, сформированное врачом.

Также, если нет технической возможности сформировать электронный больничный, то врач может открыть вам больничный в бумажной форме.

Кроме того, если вы вынуждены были переехать в другое место, то можете обратиться к любому врачу и получить помощь и при необходимости оформить больничный лист.

Ранее мы сообщали, как получить средства по е-больничному.

Также мы писали, что Минздрав позволит выдавать бумажные больничные.

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