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Скільки Ломаченко заробив за 2019 рік: сума вражає

STYLERЖиття    10.12.2019 - 17:55
Скільки Ломаченко заробив за 2019 рік: сума вражає
Василь Ломаченко (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

стали відомі доходи Василя Ломаченка за 2019 рік

Василь Ломаченко заробив за 2019 рік близько 6 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт Champion, який проаналізував доходи українського чемпіона в легкій вазі.

Нагадаємо, що наш спортсмен виграв два бої — 12 квітня в Лос-Анджелесі об'єднав чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO в легкій вазі, він відправив у нокаут у четвертому раунді британця Ентоні Кроллу. У кінці серпня боксер переміг великобританца Люка Кембелла.

Як повідомляє видання, 90% від отриманого доходу за 2019 рік у Ломаченко складають гонорари, а що залишилися 10% - доходи від реклами і різних проектів.

Відзначається, що сума в 6 мільйонів доларів вказана без вирахування податків, а також не врахована комісія тренеру і промоутеру.

Як ми раніше писали, український чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко отримав нагороду кращого боксера 2019 року за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

у 2020 році У Ломаченкоесть всі шанси завоювати титул абсолютного чемпіона світу. Українець битиметься з переможцем поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) між Річардом комм з Гани і американцем Теофимо Лопесом, які зустрінуться 14 грудня в Нью-Йорку.

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